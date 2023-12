CityZEN, autoturismul electric scos pe piață de compania românească Allview

Compania românească Allview, specializată în telecomunicații, a anunțat lansarea oficială a modelului CityZEN, a doua mașină „electrică românească”. La fel ca și Dacia Spring, este produsă în China.

CityZen este o mică maşină electrică dedicată în primul rând traficului urban şi deplasărilor extraurbane scurte, ce poate fi condusă de la 16 ani.

Acest nivel de preț nu a fost ales întâmplător, ci pentru a concura Dacia Spring, care are un preț de pornire pentru modelul său electric cu doar 400 de euro mai mare. Pornește de la 8.450 de euro.

CutyZen este dotată cu camere 360 de grade, centru de infotaiment, senzor de presiune în avelope. Totul, la un preț de sub 8.000 de euro, cu tichet Rabla.

Modelul va beneficia de cinci ani garanţie, în limita a 80.000 km pentru baterie şi 24 luni, în limita a 50.000 km, garanţie comercială.

De origine chinezească, produsă în China

Mașina este, la origine, un produs al BAW International, companie din China care-l comercializează, prin diverse parteneriate, pe mai multe piețe. Mașina este disponibilă chiar și pe piața din Cambodgia, iar versiunea de bază nu are airbaguri deloc, dar oferă patru locuri.

În plus, pe puntea spate se găsesc frâne pe tamburi. Allview, însă, va importa sub numele propriu versiunea de top a lui Pony, adică cea care oferă un sistem de infotainment modern și, în plus, airbag pentru șofer.

În modelul lung de 3,15 metri se găsesc doar două scaune, iar volumul portbagajului este de 810-815 litri, conform Allview. Masa mașinii este de aproape 800 de kilograme cu baterie (de tip litiu-fier-fosfat) sau circa 600 de kilograme fără aceasta. Vorbim de o baterie de 13,7 kWh care oferă o autonomie în ciclu WLTP de 170 de kilometri, puterea maximă fiind de 20 de kw sau 27,2 cai putere. Asta se traduce printr-o viteză maximă de 90 km/h, mașina având un selector între scaune care permite comutarea în modul „Sport” pentru accelerări mai vioaie.

