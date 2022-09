Cine a inventat moneda Bitcoin. 15 persoane bănuite că ar fi creat-o

Bitcoin este cea mai cunoscută criptomonedă (monedă digitală). În ciuda criticilor, ea continuă să suscite interesul internauților. Iată cine a inventat moneda Bitcoin și în ce context a apărut.

Criptomoneda are o istorie foarte interesantă. Ea a fost inventată în anul 2008 de o persoană necunoscută sau de un grup de persoane ce a folosit numele Satoshi Nakamoto. Identitatea lui Satoshi Nakamoto rămâne un mister până în prezent.

Cine a inventat moneda Bitcoin și când a apărut

Ce se știe cu siguranță este că numele de domeniu bitcoin.org a fost înregistrat la data de 18 august 2008. Câteva luni mai târziu, pe 31 octombrie 2008, un link spre un articol numit „Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic cash System” („Bitcoin: Un sistem monetar electronic de tip peer-to-peer”) a fost trimis către o listă de e-mail-uri. Autorul articolului era Satoshi Nakamoto.

Articolul detalia metode de a folosi o rețea peer-to-peer (de la egal la egal) pentru a genera ceea ce numea „un sistem de tranzacții electronice ce se bazează pe încredere”. Tocmai acesta a fost motivul pentru care a fost inventată Bitcoin: pentru a putea realiza tranzacții și investiții fără a face apel la instituții financiare, care se confruntau cu o criză de încredere în contextul perturbărilor economice și financiare din anii 2008-2009. Spre deosebire de monedele obișnuite, Bitcoin nu se bazează pe încrederea într-un emitent central.

Rețeaua Bitcoin a luat naștere la data de 3 ianuarie 2009, când Satoshi Nakamoto a minat blocul-geneză (blocul 0) al rețelei Bitcoin, având o recompensă de 50 de Bitcoini.

În textul tranzacției a fost inclus textul: „The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks” („The Times 03/Ian/2009 Cancelarul e pe cale să lanseze al doilea plan de salvare a băncilor”).

Textul se referă la un titlu din ziarul „The Times” din data de 3 ianuarie 2009. Textul a fost interpretat atât ca o înregistrare a datei de apariție a rețelei, cât și ca un comentariu ironic cu privire la instabilitatea cauzată de sistemul bancar.

Prima tranzacție cu Bitcoini

Revenind la cine a inventat moneda Bitcoin, Satoshi Nakamoto a implementat software-ul pentru Bitcoin ca un cod de tip open-source și l-a făcut public în ianuarie 2009.

Unul dintre primii utilizatori ai criptomonedei a fost programatorul Hal Finney. El a downloadat software-ul în ziua în care a fost lansat și a primit 10 Bitcoini de la Nakamoto în prima tranzacție cu Bitcoini, la data de 12 ianuarie 2009 (blocul 170).

Cine a inventat moneda Bitcoin și câte criptomonede a minat creatorul

Se estimează că Satoshi Nakamoto ar fi minat aproximativ 1 milion de Bitcoini la scurt timp după apariția monedei. El a adus modificări software-ului și a postat informații tehnice pe forumul dedicat criptomonedei. După aproximativ 2 ani a dispărut și a pasat „conducerea” rețelei lui Gavin Andresen, care a devenit dezvoltatorul principal al criptomonedei în cadrul Fundației Bitcoin.

Se pare că Nakamoto nu a mai fost implicat în dezvoltarea Bitcoin după mijlocul anului 2010. În aprilie 2011, el i-a comunicat unui investitor în criptomonedă că „acum se ocupă de alte lucruri”.

Foto: geralt / pixabay.com

Cine este Satoshi Nakamoto

De-a lungul timpului, în presă au apărut numeroase investigații care au încercat să descopere cine a inventat moneda Bitcoin. S-a spus că este vorba despre o persoană din Marea Britanie deoarece a folosit un titlu din ziarul britanic „The Times” când a lansat rețeaua Bitcoin. De asemenea, anumite exprimări folosite pe forum de către Nakamoto sugerau că ar fi din Regatul Unit.

În spațiul public au fost lansate diverse nume, însă problema nu a fost lămurită.

Printre cei suspectați că s-ar ascunde în spatele poreclei Satoshi Nakamoto s-au numărat:

1. Wei Dai, creatorul criptomonedei b-money, predecesoare a Bitcoin;

2. Nicholas Szabo, criptograf și om de știință în domeniul calculatoarelor; în anul 1998 el a creat un mecanism pentru o monedă digitală descentralizată;

Cine a inventat moneda Bitcoin – de la programatori la infractori

3. Hal Finney, autorul primei tranzacții cu Bitcoini;

4. Vili Lehdonvirta, profesor de sociologie economică și cercetare socială digitală la Universitatea Oxford;

5. Shinichi Mochizuki, un matematician japonez specializat în teoria numerelor și geometrie aritmetică;

6. Ross William Ulbricht, un programator american ce a creat site-ul Silk Road (din Dark Web; acesta este o parte din internet ce poate fi accesată doar folosind programe speciale și care este utilizată de regulă pentru activități ilegale precum trafic de droguri sau de persoane); Silk Road a existat în perioada 2011-2013 și facilita vânzarea de narcotice (Ulbricht este acum în închisoare);

7. Dorian Nakamoto, un programator american de origine japoneză din California; Nakamoto a lucrat ca inginer de sisteme la proiecte secrete de apărare națională, precum și în mai multe companii de servicii financiare;

8. Craig Steven Wright, un om de știință din Australia;

9. Michael Clear, specialist în criptografie; în anul 2008, anul creării Bitcoin, studia criptografia la Colegiul Trinity din Dublin, Irlanda;

Cine a inventat moneda Bitcoin – Elon Musk, pe lista posibililor inventatori

10. Gavin Andresen, cel care a „preluat” rețeaua Bitcoin după 2010;

11. Jed McCaleb, un programator, antreprenor și filantrop american;

12. Adam Back, inventatorul criptomonedei Hashcash, una dintre predecesoarele Bitcoin;

13. Elon Musk, celebru om de afaceri american, cunoscut mai ales datorită companiilor Tesla și SpaceX;

14. Paul Calder Le Roux, programator devenit șef de cartel; în 2020 a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru crimă, spălare de bani, trafic de droguri, trafic de arme, crimă organizată și fraudă;

15. Leonard Harris Sassaman, programator și criptograf american, susținător al protejării datelor private.

Foto: MichaelWuensch / geralt / pixabay.com

Vă recomandăm și:

Ce este IRCC, cum se calculează și cum diferă față de ROBOR

Ce este ROBOR, cum se calculează și ce legătură are cu creditele