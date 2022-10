Produsul intern brut (PIB) al Chinei a crescut sub ținta autorităților de la Beijing în trimestrul al treilea din acest an, intensificând scăderea acțiunilor chineze pe fondul îngrijorărilor investitorilor cu privire la perspectivele pe termen lung ale celei de-a doua cele mai mari economii din lume, transmite Financial Times.

PIB-ul a crescut cu 3,9% față de anul anterior, peste estimările analiștilor, a unei creșteri de 3,3%, dar sub ținta oficială pe întregul an, de 5,5%, cea mai mică din ultimele trei decenii.

Datele privind evoluția economiei chineze în trimestrul al treilea au fost publicate cu o întârziere de aproape o săptămână, fiind anunțate după celui de-al 20-lea Congres al Partidului Comunist Chinez, la care președintele Xi Jinping și-a asigurat un al treilea mandat.

China se confruntă cu o criză imobiliară și restricții pentru prevenirea răspândirii pandemiei de COVID-19 care au dus la scăderea activității economice și a încrederii consumatorilor.

Datele slabe s-au adăugat unui pesimism deja larg răspândit în rândul investitorilor, care au fost dezamăgiți de puținele semnale economice pozitive transmise de oficialii Partidului Comunist la Congres.

Indicele Hang Seng China Enterprises din Hong Kong a scăzut cu până la 7,4%, până la cel mai mic nivel din ultimii 14 ani. Indicele de referință CSI 300 al acțiunilor listate la Shanghai și Shenzhen a scăzut cu până la 3,1%.

„Aceasta este o vânzare de panică”, a comentat Dickie Wong, șeful de cercetare la Kingston Securities din Hong Kong. „Este evident că investitorii pur și simplu nu au încredere în viitorul economiei chineze.”

Creșterea din trimestrul al treilea a depășit creșterea din trimestrul al doilea de doar 0,2%, când Shanghai, cel mai mare oraș și centru financiar al Chinei, a fost plasat într-o carantină dură de două luni.

În septembrie, vânzările cu amănuntul au crescut cu doar 2,5%, sub prognoza economiștilor chestionați de Reuters, de 3,3%.

Producția industrială, care a alimentat creșterea Chinei în primii doi ani ai pandemiei, a crescut cu 6,3% luna trecută. Procentul a fost peste așteptările analiștilor (4,5%), deoarece industria prelucrătoare a țării și-a revenit după întreruperile și blocajele paralizante ale lanțului de aprovizionare.

Cu toate acestea, așteptările specialiștilor nu sunt încurajatoare.

„Nu există nicio perspectivă ca China să-și ridice politica de zero toleranță pentru Covid în viitorul apropiat și nu ne așteptăm la o relaxare semnificativă înainte de 2024. Prin urmare, întreruperile recurente vor continua să afecteze activitatea consumatorilor, iar viitoare carantine la scară largă nu pot fi excluse”, a precizat Julian Evans-Pritchard, economist senior la capital Economics.

Investițiile în active fixe au crescut cu 5,9% în primele nouă luni ale anului. Cu toate acestea, vânzările de proprietăți au scăzut cu 22%, iar construcții noi cu 38%, în timp ce investițiile imobiliare au scăzut cu 8%.

Factorii de decizie au redus treptat, în acest an, ratele de politică monetară și au luat măsuri pentru a grăbi finalizarea proiectelor de locuințe neterminate, amânate după o serie de falimente ale unor dezvoltatori foarte îndatorați, cum ar fi Evergrande.

Autoritățile nu au aprobat însă ample măsuri de stimulare a economiei în contextul în care se confruntă cu o slăbire accelerată a monedei și o piață de capital internă care a scăzut cu 34%.

