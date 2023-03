Uniunea Europeană urmează să pregătească un pachet de sprijin pentru Republica Moldova până la vară, a anunțat marţi preşedintele Consiliului European, Charles Michel.

În cadrul unei conferinţe comune de presă cu preşedinta Maia Sandu la Chişinău, unde se află într-o vizită oficială, Charles Michel a afirmat: „Rusia continuă războiul din Ucraina şi voi sunteţi afectaţi. Aţi devenit o ţintă şi Rusia continuă să încerce să destabilizeze situaţia folosind atacuri cibernetice, proteste înscenate etc. Credem în capacitatea guvernării de a le face faţă. Vă susţinem nu doar prin cuvinte, dar şi prin acţiuni concrete. În ultimul an am oferit sprijin în valoare de un miliard de euro, în special în domeniul energetic. La ultima şedinţă a Consiliului European, statele membre au solicitat pregătirea unui pachet de sprijin pentru Republica Moldova până la vară”.

Chişinău are „prieteni mulţi şi puternici” la Bruxelles, care îşi doresc ca Republica Moldova să facă parte cât mai curând din familia UE, a afirmat Charles Michel, adăugând că „este o oportunitate istorică pentru Republica Moldova”. „Sunt convins că trebuie să beneficiaţi de aceasta”, a adăugat el.

Preşedintele Consiliului European a subliniat importanţa îndeplinirii de către autorităţile de la Chişinău a celor nouă condiţionalităţi pentru a lansa negocierile de aderare, dar şi a reformelor începute.

„Suntem gata să oferim expertiză şi ştim că se lucrează îndeaproape cu Comisia de la Veneţia. Vom continua să oferim mai multe instrumente de sprijin. Trebuie să vă oferim asistenţă financiară. E important să avem o decizie foarte clară despre cum oamenii din Republica Moldova pot fi ajutaţi”, a menţionat Charles Michel.

Maia Sandu: Integrarea e unicul drum care asigură supraviețuirea Republicii Moldova

La rândul său, Maia Sandu a subliniat importanţa integrării Republicii Moldova în UE. „Integrarea europeană e unicul drum care asigură supravieţuirea Republicii Moldova, transformarea ei într-o ţară liberă şi prosperă. Este unica şansă ca cetăţenii să trăiască în pace acasă. Trebuie să facem faţă atacurilor hibride îndreptate împotriva determinării noastre de a fi parte a lumii libere”, a afirmat Maia Sandu.

„Am reuşit să ne întărim poziţiile, să consolidăm rezilienţa şi să fim mai puternici, inclusiv datorită ajutorului oferit de UE. Ne propunem să deschidem negocierile cât mai curând posibil. Suntem conştienţi că e un proces complex”, a declarat Maia Sandu.

Președintele Moldovei a evidenţiat eforturile depuse în asigurarea unui sistem judiciar integru, dar şi în vederea dezvoltării economice. „Luptăm împotriva corupţiei şi eliminăm influenţa oligarhilor. Avem mult de lucru, am înregistrat progrese şi rămânem dedicaţi obiectivelor. Vom asigura pacea şi securitatea cetăţenilor. Vom stimula creşterea economică, vom moderniza infrastructura. Vom construi un sistem de justiţie eficient şi, într-o bună zi, vom fi gata să aderăm la marea familie europeană”, a spus Maia Sandu.

