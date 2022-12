Bulgaria își negociază accesul la terminalele de gaze lichefiate ale Turciei

Bulgaria vrea acces la terminalele de gaze lichefiate (GNL) ale Turciei, iar ministrul bulgar al Energiei și directori ai companiilor naționale de distribuție și de transport (Bulgargaz și Bulgartransgaz) au avut discuții la Istanbul cu oficiiali turci, în acest scop.

Bulgaria a rămas fără o aprovizionare stabilă cu gaze după ce a pierdut 95% din aprovizionarea necesară, în aprilie, când Rusia a întrerupt livrările, pentru că Sofia a refuzat să le plătească în ruble.

Intenția bulgarilor este de a rezerva capacitate la terminalele turceşti până în 2036, pentru a importa 1 miliard de metri cubi de gaze GNL pe an. În 2023 Bulgaria ar rezerva o capacitate mai mică, pentru că a făcut-o deja, pentru câteva luni la un terminal din Grecia, potrivit Reuters.

„Avem discuţii pentru rezervarea unei capacităţi de un miliard de metri cubi de gaze pe an la terminalele de GNL din Turcia şi pentru tranzitul gazului prin reţeaua (companiei turce de sistem și transport) Botas până la graniţa noastră, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului bulgar al Energiei, Rossen Hristov.

Oficialul bulgar a adăugat că țara sa are „suficiente oferte pentru transporturile de marfă cu GNL. Nu avem unde să le descarcăm. Ne anga În prezent, Bulgaria importă 1 miliard de metri cubi de gaze pe an din Azerbaidjan şi îşi acoperă restul nevoilor, aproximativ 3 miliarde de metri cubi pe an, prin importurile de GNL din Grecia.

Cum se intră la masa celor mari

Rossen Hristov mai spune că, pentru a obține prețuri mai bune la gazele lichefiate (GNL), Bulgargaz s-ar putea alătura discuţiilor deja avansate ale Botas cu marii producători de GNL din SUA şi Europa.

Planurile bulgare prevăd acoperirea unei treimi din necesarul de gaze cu importuri de gaze GNL prin Turcia.

O altă treime ar veni prin terminalul GNL din apropierea oraşului grec Alexandroupolis, care ar trebui să devină operaţional în 2024, şi o treime cu livrări azere.

