Brokeri autorizați BVB. Lista celor 27 de intermediari de la bursă

Brokeri autorizați BVB. Pentru a investi la Bursa de Valori București (BVB) trebuie să îți deschizi un cont de tranzacționare la unul dintre brokerii autorizați să tranzacționeze la BVB.

Ce este un broker

Înainte de a discuta despre lista cu brokeri autorizați BVB trebuie să explicăm, pe scurt, ce este un broker și de ce este acesta necesar.

Un broker este o persoană sau o firmă care acționează ca intermediar între un investitor și o bursă de valori mobiliare. Firmele ce acționează ca intermediari mai sunt numite și case de brokeraj.

Deoarece bursele de valori mobiliare acceptă ordine de vânzare sau de cumpărare a titlurilor de capital numai de la persoane sau firme care sunt membre ale bursei respective, investitorii individuali au nevoie de serviciile brokerilor, se arată într-un ghid realizat de publicația investopedia.com.

Brokerii sunt plătiți pentru serviciile lor de intermediere din comisioanele tranzacțiilor, diverse taxe sau pot fi plătiți chiar de bursă, mai notează sursa citată. Unii brokeri execută doar tranzacții în numele unui client și nu oferă și sfaturi legate de investiții. Alții, în schimb, oferă nu doar servicii de execuție, ci și consiliere și soluții de investiții personalizate.

Deschiderea unui cont de tranzacționare la bursă

După ce îți alegi un broker din lista cu brokeri autorizați BVB trebuie să îți deschizi un cont de tranzacționare la societatea respectivă. Apoi, vei putea cumpăra sau vinde acțiuni ale companiilor listate la Bursa de Valori București.

Lista cu brokeri autorizați BVB se regăsește în secțiunea „Intermediari” de pe site-ul BVB. În funcție de tipul de societate, brokerii autorizați să activeze pe cele două segmente ale Bursei de Valori București (Piața Reglementată și Piața AeRO) sunt împărțiți în:

A. Instituții de credit din România. Băncile din România autorizate să intermedieze tranzacții la BVB sunt următoarele:

1. Alpha Bank România

2. Banca Comercială Română (BCR)

3. BRD – Groupe Société Générale

Foto: philreeseabb / pixabay.com

Brokeri autorizați BVB – bănci

B. Instituții de credit din alte state membre UE:

4. Erste Group Bank

5. Raiffeisen Bank International

C. Sucursală a unei instituții de credit din alt stat membru UE:

6. ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala București

Brokeri autorizați BVB – SSIF-uri

D. Societăți de servicii de investiții financiare (acestea sunt denumite SSIF-uri; aici poți citi un articol detaliat despre ce este un SSIF):

7. BT capital Partners. Societatea are sediul principal la Cluj-Napoca și a deschis mai multe agenții în orașele Constanța, Sibiu, Iași, București, Timișoara, Arad și Brașov;

8. Bursa Română de Mărfuri (BRM), cu sediul în București;

9. Estinvest. Sediul său central este în Focșani; societatea a deschis mai multe agenții în Brăila, Iași și Galați;

10. Finaco Securities, cu sediul în București;

11. Goldring. Sediul principal al companiei este la Târgu Mureș; societatea are agenții în Sibiu și Cluj-

Napoca;

Brokeri autorizați BVB – listă

12. IFB Finwest, cu sediul central la Arad. Compania are o sucursală în București și agenții în Bistrița, Deva, Oradea, Timișoara, Satu Mare, Zalău, Arad;

13. Interdealer capital Invest, SIF cu sediul principal în Cluj-Napoca. Societatea și-a deschis agenții în Cluj-Napoca și Dej;

14. Interfinbrok Corporation, cu sediul principal în Constanța. Societatea are agenții în orașele Timișoara, Sibiu, Satu Mare;

15. Investimental, București;

16. Muntenia Global Invest, București;

17. Prime Transaction, SSIF cu sediul principal în București și agenții în București și Pitești;

Brokeri autorizați BVB – societăți de servicii de investiții financiare

18. SSIF Blue Rock Financial Services, cu sediul principal în București. Societatea are și o agenție deschisă în Brașov;

19. SSIF Vienna Investment Trust, cu sediul central în București;

20. Share Invest, cu sediul central în Craiova;

21. SSIF BRK Financial Group, cu sediul principal în Cluj-Napoca. Firma are agenții și în Iași, Suceava, Timișoara și București;

22. Swiss Capital, cu sediul central în București;

23. Tradeville, cu sediul central în București. Brokerul are și o agenție în Brașov;

24. Voltinvest, cu sediul principal în Craiova.

Brokeri autorizați BVB – firme din UE

E. Firme de investiții din alte state membre UE:

25. Balkan Advisory Company IP-EAD, cu sediul principal în Sofia, Bulgaria;

26. Concorde Securities LTD, Budapesta, Ungaria;

27. Wood & Company Financial Services, a.s. Praga, cu sediul principal în Praga, Cehia. Compania are sucursale și în Londra, Varșovia, Bratislava, București și Milano.

Aici găsești lista cu brokeri autorizați BVB, inclusiv datele de contact ale societăților (adresele complete, telefon, fax).

Foto: geralt / philreeseabb / pixabay.com

Te-ar putea interesa și:

Ce este ESMA, watchdog-ul piețelor financiare din UE

Tranzacționare titluri de stat. Riscuri, beneficii, comisioane

Societăți de administrare a investițiilor România. Listă cu 15 SAI-uri