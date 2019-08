Babeș-Bolyai și Universitatea București, singurele din România în Top 1.000 Shanghai Ranking

de Mariana Bechir , 19.8.2019

Doar două din cele 93 de universități de stat și particulare din România apar în Clasamentul Shanghai 2019 (Academic Ranking of World Universities), care cuprinde primele 1.000 de astfel de instituții la nivel mondial, dintr-un total de aproximativ 4.000 analizate. Rezultatele lor sunt însă inferioare celor înregistrate anul trecut.

Universitatea Babeș – Bolyai (UBB) se află în segmentul 701-800, iar Universitatea din Bucureşti (UB) pe poziţia 901 – 1.000, conform datelor publicate recent.

UB depășește UBB la un singur indicator principal – absolvenți care au obținute premii prestigioase la nivel internațional. La restul indicatorilor de performanță, UBB are un punctaj ușor mai bun, fie că este vorba despre numărul de publicații, ponderea citărilor cercetărilor în baza de date Clarivate Analytics Web of Sciences, numărul de lucrări publicate în Top Journals sau numărul cadrelor universitare care au obținut în cariera lor premii semnificative.

Prorectorul pentru cercetare, competitivitate-excelenţă şi publicaţii ştiinţifice al UBB, Daniel David, avertizează că performanțele celor două universități au scăzut, comparativ cu 2018, iar o îmbunătățire a rezultatelor nu este posibilă fără o implicare a statului:

În lume există aproximativ 30.000 de universităţi. Dintre acestea, iată, 1.000 au trecut pragul academic al unei vizibilităţi şi al unui impact internaţional. Mă bucură faptul că UBB a trecut acest prag, rămânând astfel în liga mare şi prima din România. Trebuie însă spus că ambele universităţi prezente în clasament, UBB şi UB, au scăzut faţă de anul trecut. Acest lucru reproduce rezultatele din celelalte clasamente majore ale universităţilor şi trebuie să fie un semnal de alarmă pentru guvernanţi. Noi am făcut prin forţe proprii maximum care se poate face din partea noastră. Nu putem cere mai mult de la colegi, copleşiţi de ore, birocraţie (exemple – evaluări peste evaluări impuse naţional), impredictibilitate legislativă şi în mecanismele academice (de exemplu în competiţia de granturi) şi reglementări revolute. În plus, când tai locurile la master şi doctorat de la aceste universităţi, aşa cum au făcut recent guvernanţii, le afectezi tocmai această zonă de generare de cunoaştere/publicaţii.

Cehia, 10,5 milioane de locuitori – 65 de universități, dintre care șapte figurează în Clasamentul Shanghai

Comparativ cu România, aproape toate celelalte state din Europa de Est și Centrală stau mai bine, raportat la numărul de locuitori. România are două universități în acest clasament, la 93 de universități.

Bulgaria are doar în top doar universitatea de stat din Sofia, pe poziția 901 – 1.00, adică mai slabă decât UBB și UB.

Estonia – are 15 universități de stat și nouă private, University of Tartu fiind încadrată în segmentul 301 – 400.

Ungaria are 67 de universități, cinci dintre ele figurând în Clasamentul Shanghai, una fiind pe locul 501 – 600, iar alta în grupul 601 – 700.

Polonia – aproximativ 450 universități, nouă în clasament, dintre care: Jagiellonian University (301 – 400),

University of Warsaw (401 – 500) și AGH University of Science and Technology (601 – 700).

Cehia – aprximativ 65 de universități, dintre care șapte apar în clasament. Charles University in Prague este în lotul 201 – 300 al celor mai bune universități din lume.

În top 20 universități, cele mai multe instituții sunt din SUA și Marea Britanie, iar excepție face Swiss Federal Institute of Technology Zurich (locul 19).

Top 5 mondial: