China a solicitat agenţiilor guvernamentale şi companiilor de stat să înlocuiască toate computerele produse de branduri străine cu alternative chineze, în termen de doi ani, acesta fiind unul dintre cele mai agresive eforturi ale Beijingului de a elimina tehnologia provenită din afara graniţelor sale, informează Bloomberg.

Angajaţilor agenţiilor guvernamentale centrale li s-a cerut ca în weekend-ul prelungit de 1 mai să schimbe PC-urile străine cu alternative chineze care rulează sisteme de operare dezvoltat intern, potrivit unor surse citate de Bloomberg. Exercițiul, care a fost solicitat de autoritățile guvernamentale centrale, va duce cel mai probabil la înlocuirea a cel puțin 50 de milioane de computere la nivelul administraţiei centrale, au mai precizat sursele.

Decizia va afecta cel mai probabil vânzările HP Inc. şi Dell Technologies Inc., cele mai importante mărci de PC-uri din China, după campionul local Lenovo Group Ltd.

Acţiunile Lenovo au crescut cu până la 5% la bursa de la Hong Kong, la fel ca şi titlurile dezvoltatorului de software Kingsoft Corp, precum şi acţiunile altor companii chineze din domeniul echipamentelor IT.

Înlocuirea furnizorilor străini face parte dintr-un efort de durată al Beijingului de a reduce dependenţa Chinei de tehnologia americană, o vulnerabilitate care a ieşit la lumină după ce sancţiunile impuse unor companii precum Huawei Technologies Co. a afectat firmele şi afacerile chineze.



Abonează-te la newsletter aici. Îți mulțumim că citești cursdeguvernare.

Campania de înlocuire a calculatoarelor personale străine va fi extinsă şi la nivelul autorităţilor locale, care vor trebui să respecte şi ele intervalul de doi ani, susţin sursele.

Anumite agenţii, inclusiv mass media de stat şi organismele din domeniul securităţii cibernetice, ar putea continua să cumpere echipamente avansate din străinătate pe baza unor permise speciale, dar şi acest sistem ar putea fi limitat în viitor.