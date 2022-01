Anumite părți din Constituție trebuie îndreptate, a declarat marți seara președintele PSD, Marcel Ciolacu, răspunzând unor întrebări referitoare la decizia Curții de Justiție a UE în care CCR este somată să recunoască primatul legislației europene.

”Eu înţeleg că există o decizie a CCR în ceea ce priveşte Constituţia României. Pentru mine lucrurile sunt foarte clare. Ambele mecanisme, şi MCV şi celălalt mecanism, din punctul meu de vedere sunt nedrepte cu România şi de mult trebuiau depăşite. Cred că e o temă falsă şi nu îşi are fundamentul în acest moment fiindcă nu a existat niciun abuz, nici din partea instanţelor, nici a CCR. E o poziţionare, până la urmă a CCR în ceea ce priveşte Constituţia, fiindcă asta analizăm, nu?”, a declarat Marcel Ciolacu.

”Anumite părţi din Constituţie trebuiesc îndreptate, ştim cu toţii acest lucru. Când va exista această voinţă politică, o să îndreptăm aceste lucruri, dar momentan deciziile sunt pe Constituţia pe care o avem. Cel mai corect şi mai important este să o şi respectăm”, a adăugat liderul PSD.

Marcel Ciolacu a evitat însă un răspuns referitor la riscul ca România să suporte consecințe, inlcusiv financiare, din cauza poziției CCR în chestiunea supremației dreptului UE față de legislația națională.

Într-un comunicat transmis la sfârșitul anului 2021, CCR preciza că legea fundamentală, Constituția, nu permite respectarea acestui principiu.

Curtea Constituţională a României (CCR) susține că decizia CJUE referitoare la faptul că judecătorii nu pot fi cercetaţi disciplinar pentru sentinţe ce nu respectă decizii ale CCR, dacă acestea contravin dreptului UE, nu produce efecte în mod practic decât după revizuirea Constituţiei în vigoare, „care, însă, nu se poate face de drept”.

Ramona Chiriac, şefa Reprezentanţei Comisiei Europene în România, a declarat, într-un interviu pentru News.ro, că ”România este singurul stat membru aflat sub lupa a două Mecanisme care vizează statul de drept: Mecanismul de Cooperare şi Verificare (MCV) şi Mecanismul general cu privire la statul de drept”.

”Ambele prevăd acest principiu al supremaţiei dreptului european, iar decizia recentă a CJUE trebuie aplicată imediat de toate instanţele naţionale”, a declarat Ramona Chiriac.

Întrebată dacă fără a respecta această decizie a CJUE, mai poate spera România la aderarea la Schengen, Chiriac a răspuns: ”Nu. Aşa cum spuneam, supremaţia dreptului european e un principiu fundamental”.

”Mi se pare că deja aceste mecanisme trebuiau scoase din România şi o spun foarte responsabil, au existat derapaje, într-o perioadă, în România.

Dacă ne facem în continuare că nu vedem, înseamnă că nu am învăţat nimic. Eu sunt un om care am toleranţă zero la corupţie, cine fură să se ducă la puşcărie, dar mi se pare corect să am toleranţă zero şi în ceea ce priveşte drepturile fundamentale ale oamenilor”.