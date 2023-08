Analiză Iancu Guda, pe măsurile împotriva microîntreprinderilor: Statul va câștiga 5 mld., va pierde 3 mld. și le mai și îngroapă

După ce a analizat impactul măsurilor fiscale asupra microîntreprinderilor și PFA / profesii liberale, economistul Iancu Guda trage o singură concluzie: Dezastru.

Iancu Guda a postat pe pagina sa de Facebook această analiză, cu datele care îi susțin concluzia. Postarea sa:

”Guvernul îngroapă 200 mii microîntreprinderi (care au cca. 700 mii angajati) si 300 mii PFA-uri. De ce? Pentru a lua 5 mld lei cu stanga, si a pierde minimum 3 mld lei (fara a considera cresterea sigura a economiei subterane cu dreapta). Deci efect net 2 mld lei (max).

INADMISIBIL, in conditiile in care pierdem de 100 ori mai mult din risipa bugetara: avem un aparat administrativ supradimensionat cu min. 30% care castiga cu 33% mai mult decat la privat (impact 30 mld lei), pensii speciale (15 mld lei), subventii companii de stat cu pierderi (9 mld lei), economie subterana 10% din PIB (150 mld lei). Deci, guvernul creste povara fiscala masiv pentru cca. 1 milion contribuabili (micro, PFA, profesii liberale si angajati) ca sa obtina 1 leu in plus … dar risipeste proportional 100 lei in sectorul public. Inadmisibil.

Printre efectele negative generate:

microintreprinderile vor fi taxate cca 4.2% din cifra de afaceri (de 3 ori peste media la nivel national), iar cele cu venituri intre 60k-500k eur cu 5% din cifra de afaceri (de 4 ori peste media la nivel national). Este o crestere a taxarii de 3.5 ori peste anul trecut.

PFA-urile si profesiile liberale vor fi taxate aproape similar cu un contract de munca, desi nu au aceleasi drepturi si masuri de protectie precum cele ale unui angajat.

Avem cele mai putine companii si activitati liberale : 1.000 de locuitori din UE, doar 23 la mie, la jumatate fata de media europeana. Dupa 30 de ani suntem o tara de salariati, suprataxati … fara sa vedem o crestere a calitatii serviciului public prin imbunatatirea actului de guvernare. Cum stimulam micii antreprenori? Cum ii motivam sa creasca? Prin cresterea brusca a taxarii de 4 ori intr-un singur an?

Nu ma contrazic (poate am fost inteles gresit). In Romania microintreprinderile erau taxate putin, iar PFA-urile erau avantajate fata de taxarea contractelor de munca.

Eu am propus o aliniere, atentie: prin cresterea graduala a taxelor pe capital si scaderea celor pe munca. In niciun caz prin cresterea brusca a celor pe micro/PFA la nivelul superior al muncii, care este si va ramane suprataxata. Toate acestea, NUMAI DUPA CE SE EFICIENTIZEAZA CHELTUIREA BANULUI PUBLIC!”

***