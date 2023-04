ANAF trimite controale la 144 mari contribuabili

După ce premierul Nicolae Ciucă a spus că marii contribuabili sunt cei care au provocat deficitul de colectare la bugetul de stat, președintele ANAF a anunțat că va trimite echipe de control la 144 de mari contribuabili.

Șeful Fiscului spune că măsura vizează ”scoaterea la lumină” a sumelor ”care, poate, nu sunt declarate”. Pentru această acțiune, inspectorilor Direcției Mari Contribuabili li se vor alătura ”inspectori din alte colțuri ale țării”.

Lucian Heiuș: ”Nu am o certitudine, dar pe analizele de risc….”

„Acolo unde este o masă mare impozabilă, la Direcţia de Mari Contribuabili, acolo trebuie să facem controale să vedem ce se întâmplă la marile firme, să putem să aducem şi să scoatem la lumină cât mai mult din sumele care, poate, nu sunt declarate. Nu am o certitudine, dar pe analizele de risc pe care le vom face şi pe controalele pe care le vom derula… Deja am selectat 144 de mari contribuabili care vor fi controlaţi de echipe de inspecţie fiscală din teritoriu. Pe lângă inspecţiile pe care le face Direcţia de Mari Contribuabili cu aparatul propriu pe care îl are, ca să suplimentăm şi să verificăm cât mai mulţi din aceşti mari contribuabili, dăm delegare de competenţă la inspectori din alte colţuri ale ţării ca să verifice aceste firme”, a anunțat la Antena 3 Lucian Heiuş.

Şeful ANAF a mai precizat că un control la o mare companie este unul complex şi poate dura între şase şi opt luni.

Patronatele îl contrazic pe premier: marii contribuabili sunt cei mai disciplinați

Confederația Patronală Concordia a anunțat în urmă cu trei zile că marii contribuabili nu au restanțe la plata obligațiilor fiscale, iar diferența dintre veniturile estimate și încasări se datorează cel mai probabil supraestimării veniturilor fiscale la momentul prezentării proiectului de buget 2023.

Precizările au fost făcute de directorul executiv al Confederației Patronale Concordia, Radu Burnete, ca reacție la declarația de joi a premierului Nicolae Ciucă privind responsabilitatea marilor companii și deficitul bugetar ridicat.

Concordia a indicat în comunicat și unde ar trebui să se concentreze eforturile Fiscului pentru a rezolva o mare parte a problemei bugetare: ”România are în continuare o problemă nerezolvată cu evaziunea fiscală și cu economia neagră și asta reiese din toate analizele Comisiei Europene privind sumele de TVA necolectate din toată Europa, unde România este în capul clasamentului.”

Bugetul are probleme în primul rând pe partea de cheltuieli

La începutul ședinței de guvern de joi, premierul Nicolae Ciucă a anunțat: „La finalul primului trimestru, am constatat că există un deficit în colectare. Deficitul aparține preponderent marilor contribuabili. Fac un apel public către marii contribuabili să-și plătească datoriile către stat și în același timp dau o sarcină instituțiilor să facă în așa fel încât să asigure colectarea acestor venituri. Este o problemă a noastră, a Guvernului, pe care o rezolvăm.”

La începutul lunii aprilie, coaliţia de guvernare a decis, într-o şedinţă organizată la Palatul Victoria, reducerea cheltuielilor bugetare cu 20 de miliarde de lei. Decizia s-a luat după ce ministrul de Finanțe a prezentat date din care reiese o slabă colectare (față de estimat) a veniturilor la bugetul de stat.

La acel moment, Ministerul de Finanțe a primit sarcina de a propune măsuri pentru creșterea colectării de venituri la bugetul statului.

Problemele bugetare au apărut în primul rând din cauza creșterii cheltuielilor statului, crescute în termeni nominali în primul trimestru cu 17% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Primele trei categorii de cheltuieli sunt cele cu dobânzile (în creștere cu 60,2% față de primele două luni din 2022), cu bunurile și serviciile (plus 23,7% față de anul trecut) și la bugetele locale (plus 24,6% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent).

***