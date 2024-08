Industria își continuă scăderea pe toate fronturile: -0,9% în S1. Creșterea slabă a economiei complică ecuația bugetară

Producţia industrială, ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a urmat un trend descrescător de la începutul anului, cu un recul de 0,9%, în comparaţie cu prima jumătate a anului 2023.

Situația devine gravă, dat fiind că și creșterea economică generală a fost sub așteptări, în contextul în care guvernul a construit bugetele pe cifre care nu se confirmă în economie:

Per total, în primul semestru din acest an, Produsul intern brut (PIB) a crescut cu 0,7% (serie brută) comparativ cu semestrul I 2023, şi cu 1,5% (seria ajustată sezonier), cu mult sub așteptările pieței de 2,3%.

În prognoza de primăvară Comisia Națională de Prognoză proiecta pentru 2024 un foarte optimist 3,4% pentru creșterea PIB, un avans puternic față de 2,1% în 2023.

Pe marile ramuri industriale, scăderile în S1/2024 au fost :

Producția și furnizarea energiei electrice și termice, gaze: -6,8%

Industria extractivă: -1,1%

Industria prelucrătoare: -0,2%

Ca serie brută, scăderea producției industriale în primul semestru din 2024, față de aceeași perioadă din 2023, a fost de 2,1%.

Totuși, în iunie, producția industrială a inversat trendul din primele luni ale anului (scăderea în mai fusese de -6,2% față de aprilie), crescând cu +4% față de mai (lună la lună), ceea ce a dus în teritoriu pozitiv creșterea anuală (+0,5% an/an). Însă seria ajustată în funcție de sezonalitate și de zile lucrătoare continuă să prezinte o volatilitate lunară ridicată.

Industria încă ar mai putea reveni pe plus în 2024, după contracția de 2,5% în 2023, se arată într-o notă a Erste Bank. Indicatorii de încredere, atât cei interni cât și externi, sunt mai slabi în iulie, ceea ce arată o redresare dificilă a producției industriale. Pe de altă parte, producția industrială din Germania, principalul partener comercial al României, a crescut peste așteptări în iunie, iar portofoliul de comenzi noi este solid, ceea ce ar trebui să fie o veste bună pentru industria românească.

Creșterea din iunie, comparativ cu luna precedentă s-a datorat producției și furnizarea energiei electrice și termice (+5,4%) și industriei prelucrătoare (+5,1%). Pe de altă parte, producția în industria extractivă s-a diminuat cu 1,5%.

Scădere a optimismului

BCR România Manufacturing PMI a scăzut la 47,8 în iulie, după ce timp de trei luni consecutive s-a situat la 50 sau peste. Valorile sub 50 indică contracție, iar peste creșterea producției.

Încrederea managerilor din industrie a fost aproximativ neschimbată în iulie față de iunie, conform Indicatorului de Sentiment Economic (ESI), deoarece managerii locali au raportat o scădere a numărului de noi comenzi, însă așteptările privind producția s-a îmbunătățit.

Sondajul trimestrial ESI arată că utilizarea capacității în producție este de 68,0% în T3/2024 față de 67,8% în T2/2024 și sub media pe termen lung de 77%. Noile comenzi în producție sunt văzute în general neschimbate de manageri în T3/2024 față de T2/2024.

***