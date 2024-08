Agenda economică a Kamalei Harris – criticată chiar și de o parte din democrați: ”populism excesiv”

Fără a prezenta un adevărat program economic, vicepreședintele Kamala Harris, candidata democrată pentru Casa Albă, a dezvăluit mai multe detalii despre agenda sa economică într-un discurs de campanie în Carolina de Nord, propunând o „economie de oportunitate”.

Din ideile prezentate, se desprinde dorința de a implicare mai mare a statului în economie, candidatul democrat concentrându-se pe aspecte sociale precum limitarea adaosului comercial pe lanțul de comercializare al alimentelor, ieftinirea medicamentelor eliberate pe bază de rețetă și pe măsuri pentru abordarea crizei locuințelor cu scopul de a atrage voturi din partea clasei de mijloc.

Analiștii economici consideră că agenda prezentată de Harris reprezintă o continuare a progamului democrat început de Barack Obama în timpul celor două mandate și „Bidenomics” al președintelui Joe Biden.

Principalele idei din agenda economică a Kamalei Harris:

Control al prețurilor produselor alimentare:

Kamala Harris va propune Congresului să adopte o interdicție națională privind „creșterea prețurilor” pentru alimente și produse alimentare. Pentru aceasta se vor acorda drepturi suplimentare Comisiei Federale de Comerț și procurorilor pentru a ancheta companiile care cresc nejustificat prețurile și în paralele sprijin pentru IMM-urile din agricultură și comerțul cu amănuntul. De asemenea vor fi analizate fuziunile dintre marile companii din industria alimentară și vor fi investigate „agresiv” în special prețurile din lanțurile de aprovizionare a preparatelor din carne, care au cunoscut cele mai mari scumpiri.

Costurile cu locuința – 25.000 e dolari de la stat pentru prima casă:

Harris dorește să ofere un avans de 25.000 dolari pentru cumpărarea unei prime case și promite construirea a trei milioane de locuințe noi în următorii patru ani, propunând un credit fiscal pentru dezvoltatorii care intră în program și înființarea unui fond de inovare de 40 de miliarde de dolari.

Costul chiriilor:

Harris ar extinde, de asemenea, un credit fiscal pentru dezvoltatorii imobiliari care construiesc locuințe pentru închiriere la prețuri accesibile și solicită Congresului să adopte o legislație care să oprească investitorii oneroși care cumpără case și creează carteluri pentru a crește chiriile.

Credit fiscal pentru copii:

Harris a propus să acorde familiilor un credit fiscal de 6.000 USD pentru nou-născuții în primul an de viață și să se restabilească un credit fiscal din perioada pandemiei de 3.600 USD per copil pentru familiile din categoriile defavorizate.

Taxe și impozite:

Harris dorește, de asemenea, să extindă creditul fiscal pe venit pentru lucrătorii cu salarii mici, ceea ce ar reduce impozitele cu până la 1.250 de dolari pe an, și a spus că va adopta propunerea președintelui Joe Biden de a nu crește taxele pentru gospodăriile americane care câștigă 400.000 de dolari sau mai puțin anual și susține creșterea taxelor pentru cei cu venituri mari și corporații.

Neimpozitarea bacșișurilor:

Harris a susținut un plan de a elimina impozitul pe bacșișuri pentru lucrătorii din domeniul ospitalității și serviciilor, copiind o propunere a contracanditului său, Donald Trump.

Prețurile medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală:

Harris a propus un plafon de 35 dolari pentru insulină și plafonarea contribuției personale la cumpărarea de medicamente eliberate pe bază de rețetă la 2.000 dolari pe an, spunând, de asemenea, că va accelera negocierile cu privire la prețul medicamentelor eliberate pe bază de rețetă.

Asistență medicală:

Harris și-a anunțat, de asemenea, intenția de a negocia cu statele pentru a anula datoriile pentru tratamente medicale și a propus extinderea subvențiilor pentru planurile Affordable Care Act, care ar aduce clienților asigurărilor de sănătate în medie economii de 700 de dolari din prețul primelor de asigurări de sănătate.

Independența Fed:

Harris a promis că va menține independența Rezervei Federale după ce Donald Trump a spus că crede că „președintele ar trebui să aibă cel puțin un cuvânt de spus” cu privire la deciziile Rezervei Federale. Kamala Harris a declarat jurnaliștilor: „Fed este o entitate independentă și în calitate de președinte, nu m-aș amesteca niciodată în deciziile pe care le ia Fed.”

Kamala Harris – acuzată de populism excesiv

Cele mai puternice critici la adresa platformei economice a Kamalei Harris (inclusiv din partea instituțiilor tradițional prietenoase cu democrații, precum CNN și Washington Post) a fost adusă interzicerii creșterii prețurilor la alimente.

Republicanii și unele instituții de presă au spus că controlul prețurilor la produsele alimentare de către guvernul federal va duce în prima etapă la penurie și ulterior la o inflație suplimentară când măsura va fi eliminată. Acest lucru s-a întâmplat în timpul președinției lui Richard Nixon.

În același timp, WP atrage atenția că planul anunțat de Harris are mari costuri, dar ea insistă că va respecta promisiunea lui Joe Biden de a nu crește impozitele pentru gospodăriile care câștigă sub 400.000 dolari pe an – ceea ce reprezintă 80% din venitul impozabil la nivel național.

Printre critici, se numără și „Comitetul nonprofit pentru un buget federal responsabil”, o organizație independentă, care a estimat că politicile din planul economic al lui Harris vor crește deficitele federale cu 1,7 trilioane de dolari în următorii 10 ani.

Programul „prima casă” al lui Harris a fost de asemenea criticat chiar de către o parte a democraților. Propunerea unei subvenții de 25.000 de dolari nu este completată cu modul în care ar putea fi împiedicată cresterea prețurilor imobiliare, spun aceștia.

După cum notează Rabobank, acordarea unei subvenții la achiziționarea unei locuințe a fost încercată în întreaga lume, și s-a transformat într-o subvenție pentru dezvoltatorii imobiliari, care măresc prețul, deoarece se majorează cererea pe piețe cu oferte limitate.

***