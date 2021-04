Alte 7 orașe gazdă ale Euro 2020 s-au alăturat Bucureştiului și vor prim spectatori pe stadioane. 4 sunt încă indecise

de Adrian N Ionescu , 9.4.2021

Opt oraşe-gazdă la EURO 2020, printre care Bucureştiul, s-au angajat să primească spectatori, ceea ce lasă în suspans soarta oraşelor Munchen, Roma, Bilbao şi Dublin, a anunţat vineri Uniunea Europeană de Fotbal (UEFA), potrivit AFP, citată de Agerpres.

Celelalte patru oraşe “au până la 19 aprilie să ofere informaţii suplimentare legate de planurile lor, iar la acea dată va fi luată o decizie finală” referitoare la o eventuală delocalizare a unor meciuri, a explicat UEFA.

Programată iniţial în 2020, competiţia a fost amânată pentru 2021 ca urmare a pandemiei de coronavirus. EURO 2020, ediţie aniversară care celebrează 60 de ani de la primul Campionat European, se va desfăşura în perioada 11 iunie – 11 iulie 2021 în 12 oraşe: Bucureşti (România), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda), Dublin (Irlanda), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scoţia), Bilbao (Spania). România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European de fotbal pe Arena Naţională din Capitală.

Ministerul Tineretului şi Sportului a anunţat, marţi, că meciurile organizate pe teritoriul României în cadrul EURO 2020 se vor desfăşura cu 13.000 de spectatori în tribune, reprezentând 25% din capacitatea Arenei Naţionale.

Bucureştiul va găzdui trei partide în cadrul Grupei C şi una în faza optimilor de finală. Astfel, pe Arena Naţională sunt programate meciurile Austria – Macedonia de Nord (13 iunie, ora 19:00), Ucraina – Macedonia de Nord (17 iunie, ora 16:00), Ucraina – Austria (21 iunie, ora 19:00), toate în Grupa C, precum şi partida din optimi care va opune câştigătoarea Grupei F şi formaţia clasată pe locul al treilea într-una din grupele A, B sau C (28 iunie, ora 22:00)