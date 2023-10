Alro Slatina, nou contract multianual cu Airbus

Alro Slatina a semnat un nou contract multianual cu Airbus, pentru care va furniza produse laminate plate din aluminiu folosite la fabricarea aeronavelor.

”Alro, unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integraţi pe verticală din Europa, după capacitatea de producţie, a semnat un nou acord multianual cu Airbus, un principal producător de aeronave. Conform termenilor contractului, ALRO va furniza produse laminate plate din aluminiu pentru fabricarea aeronavelor”, arată un anunţ transmis de companie Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Primul contract dintre cele două companii a fost încheiat în 2016, iar furnizarea de produse laminate plate a început în 2017.

„Acest nou acord cu Airbus este încă o recunoaştere a capacităţii noastre de a furniza plăci de aluminiu de cea mai bună calitate pentru industria aerospaţială. Într-o piaţă a aluminiului foarte provocatoare şi volatilă, ALRO a dovedit constanţă în calitate şi aprovizionare pentru o industrie extrem de exigentă, precum industria aerospaţială. Iar această realizare a fost posibilă datorită investiţiilor noastre constante în tehnologii de ultimă generaţie, procese de producţie şi angajaţi”, a declarat Gheorghe Dobra, director general al Alro, citat în comunicatul companiei.

Pierderi în creștere în T1, pentru Alro

Alro Slatina a înregistrat în T1/2023 o cifră de afaceri consolidată de 822 milioane lei, cu 25% mai mică faţă de perioada similară din 2022, când a fost de 1,1 miliarde lei, şi o pierdere netă de 52 milioane lei, faţă de pierderea netă de 18 milioane lei în T1 2022, potrivit raportului financiar publicat la BVB.

Rezultatele grupului au fost afectate de cererea mai scăzută de aluminiu pe pieţele internaţionale şi de costurile ridicate pentru materiile prime, inclusiv energia.

În T1 2023, preţul aluminiului a înregistrat o scădere cu 26%, cotaţia medie situându-se la 2.435 USD/tonă, în scădere cu 834 USD/tonă, comparativ cu media T1 2022, când a fost 3.269 USD/tonă.

Investiții de 885 mil. $ în 20 de ani

Producţia de plăci pentru industria aerospaţială face parte din strategia Alro de diversificare a producţiei de aluminiu cu valoare adăugată mare şi foarte mare şi a fost posibilă datorită investiţiilor constante în tehnologii sofisticate. În ultimii 20 de ani, Alro a investit 885 milioane dolari în îmbunătăţirea performanţei tehnologice, diversificarea portofoliului de produse şi îmbunătăţirea eficienţei generale.

Companiile care fac parte din Grupul Alro sunt: Alro – producătorul de aluminiu, Alum S.A. – producătorul de alumină, Sierra Mineral Holdings I, Ltd. – societatea de extracţie a bauxitei, Vimetco Extrusion S.R.L. – producător de aluminiu extrudat, Conef S.A. – societate de tip holding şi de management, Global Aluminium Ltd. – societate de tip holding şi Bauxite Marketing Ltd – marketing, Vimetco Trading – vânzări de aluminiu.

Alro este o subsidiară a Vimetco PLC (Republica Cipru), un producător global de aluminiu primar şi prelucrat integrat vertical. Structura acţionarilor ALRO este: Vimetco PLC (54,19%), Pavăl holding (23,21%), Fondul Proprietatea (10,21%) şi alţii (12,39%).

Din punct de vedere al capacității, ALRO este unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integraţi vertical din Europa, având o capacitate de producţie instalată de 265.000 tpa de aluminiu electrolitic, o capacitate de reciclare deseuri aluminiu care va ajunge la 100.000 tpa pana la finalul anului 2023, rezultând o producţie de metal lichid reciclat de 94.000 tpa. Capacitatea Turnatoriei de aluminiu este de 315.000 tpa precum şi facilităţi de procesare de 140.000 tpa, in aluminiu laminat la cald şi la rece şi divizia de extruziune.

Principalele pieţe de desfacere pentru produsele Alro sunt Uniunea Europeană, dar compania are exporturi şi în SUA şi Asia.

