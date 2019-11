AAFBR: Mediul de afaceri reclamă instabilitatea legislativă și fiscalitatea nefavorabilă investițiilor

de Adrian N Ionescu , 28.11.2019

Instabilitatea legislativă şi măsurile nefavorabile investiţiile au fost principalele reproșuri adresate autorităților de reprezentanții mediului de afaceri din sectoare de importanță strategică în economie, co ocayia conferinţei anuale a Asociaţiei Analiştilor Financiar – Bancari din Romînia (AAFBR), desfăşurate joi.

Susținerea investițiilor pe termen lung

„Piața de energie din România trece printr-o perioadă de volatilitate, pe fondul unui cumul de factori, ȋncepând de la liberalizarea pieței și până la modificările cadrului de reglementare și noile standarde de calitate a serviciilor”, , a spus Mihai Darie, director financiar Electrica.

Oficialul Electrica a mai spus:

„În contextul transformărilor globale, este esențial ca România, una dintre cele mai mari țări din regiune și printre puținele țări cvasi-independente energetic, să identifice rapid modul în care răspunde noilor provocări.

„Potențialul este semnificativ, dar este nevoie de adoptarea unor strategii și politici care să asigure, pe termen lung, securitatea aprovizionării, menținând totodată competitivitatea economiei, accesul cu costuri rezonabile la surse de energie, dar și un nivel rezonabil de stabilitate și predictibilitate.

„Un astfel de climat ar încuraja atragerea capitalului privat în susținerea investițiilor pe termen lung, oferind încredere investitorilor și perspectiva unei recuperări viitoare a investiției în condițiile unui randament de piață”.

Petroliștii cer „condiții fiscale competitive”

„România are nevoie de investiții în sectorul energetic, inclusiv de punerea în producție a descoperirilor de gaze din Marea Neagră. Pentru a pune în mișcare investițiile, avem nevoie de stabilitate și predictibilitate a cadrului de reglementare și a celui fiscal, avem nevoie de condiții fiscale competitive și de liberalizarea pieței”, a spus Alina Popa, director financiar OMV Petrom

Neptun Deep este cel mai mare proiect al Romaniei în ultimii 30 de ani. „Aceste investiții au un efect multiplicator în economie: fiecare miliard de dolari investiți contribuie la creșterea PIB cu aproximativ 3 miliarde de dolari”, a mai spus oficialul PMV Petrom.

Suprareglementarea pieței farma

„Având în vedere situația actuală a bugetului de stat, coroborată cu situația termenelor de plată de la casele naționale de sănătate, termene care sunt deja peste prevederile contractuale existente, cred că cel mai mare pericol pentru industria farma îl reprezintă din nou, după aproape 6 ani de la normalizarea situației, înrăutățirea comportamentului de plată al statului.

„Acest risc este amplificat de suprareglementarea pieței, de taxarea excesivă (taxa clawback) și de tendința de reducere a prețurilor la medicamente. Riscul cel mai mare însă este la nivelul pacientului, pentru că toate aceste elemente generează lipsa multor medicamente din piață” , spune Mihai Ovidiu Prisecaru, director trezorerie A&D Pharma.

Fondurile de pensii investesc în România

„Pensiile private sunt esenţiale în demersul fiecăruia dintre noi de a pune bani deoparte pentru un trai mai bun la bătrânețe. Totodată, acestea sunt un pilon cheie în economia locală. La 12 ani de la lansarea sistemului, pensiile private funcționează ireproșabil, cu performanțe investiționale recunoscute la nivel internațional.

„Fondurile de pensii private obligatorii și facultative administrează în total peste 13 miliarde de euro, bani care sunt investiți în proporție de peste 90% în România. Sunt investiții semnificative, care stimulează piețele financiare, contribuind astăzi la dezvoltarea companiilor românești și la crearea de locuri de muncă. Iar peste ani, vor fi investițiile care se vor întoarce la viitorii pensionari, ceea ce reconfirmă utilitatea acestui sistem și nevoia ca dezvoltarea sa să fie susținută în continuare”, a spus Andreea Pipernea, vicepreședinte Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR)

AAFBR

Asociația Analiștilor Financiar-Bancari din România (AAFBR) a fost înființată în anul 2008 la inițiativa celor 4 membri fondatori: Lucian Anghel, Radu Crăciun, Ionuț Dumitru și Florian Libocor. De atunci, asociația a progresat sub îndrumarea acestora, precum și datorită aportului membrilor care s-au implicat în proiectele asociației, ajungând să reunească la finalul lunii Octombrie 2019 aproximativ 100 de membri activi, analiști și manageri din diverse ramuri ale spectrului financiar: macroeconomie, strategie, sector bancar, fonduri de pensii și de investiții, societăți de asigurări, piața de capital, comunicare financiară și relații cu investitorii etc.

AAFBR este membră a EFFAS (The European Federation of Financial Analysts Societies), o federație ce cuprinde 25 de societăți naționale din domeniul investițiilor din Europa și a ACCIA (Association of Certified International Investment Analysts), o organizație de tip umbrelă înființată în anul 2000 pentru asociațiile naționale și regionale de profesioniști în domeniul investițiilor.