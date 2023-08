7 oferte depuse pentru realizarea tronsonului Poarta Sălajului – Nușfalău din autostrada Transilvania

Şapte oferte au fost depuse pentru construcţia celor 41 de kilometri din Autostrada Transilvania, dintre Poarta Sălajului şi Nuşfalău, care cuprinde şi tunelul Meseş, a anunţat, luni, pe Facebook, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

„CNAIR a anunţat astăzi depunerea pentru proiectarea şi execuţia subsecţiunilor Poarta Sălajului- Zalău (inclusiv Tunel rutier la profil de autostradă în zona Meseş) şi Zalău-Nuşfalău (cu o lungime totală de 41 de km). Fiecare dintre constructorii şi proiectanţii din România-Bosnia Herţegovina, Turcia şi Italia care au depus oferte au în faţa lor o imensă provocare. Vorbim de o lucrare extrem de complexă ce implică execuţia faimosului Tunel Meseş (cu două galerii) în lungime de 2,89 km şi cu 2 benzi de circulaţie pe sens, precum şi construcţia a 65 de viaducte, poduri şi pasaje”, a scris Sorin Grindeanu, pe pagina sa de Facebook.

Durata de realizare a contractului este de 78 de luni dintre care 18 luni destinate proiectării şi 60 execuţiei, iar sursa de finanţare va fi asigurată din Fonduri Europene Nerambursabile.

La rândul său, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a precizat că cei şapte operatori economici care s-au înscris pentru contractul pentru proiectarea şi execuţia celor 41 km dintre Poarta Sălajului şi Nuşfalău, inclusiv Tunelul Meseş sunt: Asocierea SA & PE Construct SRL – Spedition MB SRL – Tehnostrade SRL – Euro-Asfalt d.o.o (România – Bosnia Herţegovina); Webuild SPA – Milano (Italia); Ictaş Inşaat Sanayi VE Ticaret AS (Turcia); Asocierea Makyol Insaat Sanayi Turizm VE Ticaret AS – Ozaltin Insaat Ticaret VE Sanayi AS (Turcia); Mapa Insaat VE Ticaret AS (Turcia); Asocierea Nurol Insaat VE Ticaret A.S. – Duygu Taahhut VE Inşat A.Ş. (Turcia) şi Asocierea Tekfen Insaat VE Tesisat AS – Dogus Insaat VE Ticaret AS (Turcia)”Valoarea estimată este de 7,48 miliarde lei fără TVA, iar finanţarea va fi asigurată din Fonduri Europene Nerambursabile”, a scris Pistol pe reţeaua de socializare.

Licitatie pentru autostrada Transilvania