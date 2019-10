Violeta Alexandru, al treilea ministru propus care nu obține avizul comisiilor ăarlamentare

de Razvan Diaconu , 30.10.2019

Violeta Alexandru, propusă la Ministerul Muncii, este al treilea ministru cu aviz negativ după audierile în comisiile parlamentare. Votul în comisii a fost 22 ”pentru”, 29 ”împotrivă” și o abtinere.

“Am dat asigurări în Comisie că vom respecta legislația. Am pus accent pe faptul ca Ministerul Munciii chiar va incuraja munca și va da beneficii sociale celor care au într-adevăr nevoie. Am pus accent pe muncă, și nu pe beneficii sociale. (…) Am accentuat ca vor urmări cu atenție prin controale în teren, astfel încât cei care țin angajații fără plata taxelor să fie identificați in mod țintit. Probabil că aceste declarații au speriat și au determinat PSD să ia o decizie politică”, a declarat Violeta Alexandru după audierea din comisii.

“Sunt în fața unui mandat scurt, am această experiență și știu foarte bine că e important să promiți strict ceea ce poți să faci și să te ții de treabă. Mă angajez să am rezultate”, a spus Violeta Alexandru la audieri.

Fost ministru pentru Dialog Social în Guvernul Cioloș, Violeta Alexandru a mai afirmat că în mandatul său nu vor fi tăiate pensii și salarii și că intenţionează să elimine supra-impozitarea contractelor de muncă part-time.

Alți doi miniștri propuși în cabinetul PNL, Florin Cîțu (Finanțe) și Ion Ștefan (Dezvoltare), au primit aviz negativ la audierile din comisiile de specialitate. Premierul desemnat a anunțat miercuri că nu renunță la niciunul dintre membri echipei sale care au primit aviz negativ în comisii.

Votul pentru învestirea Guvernului Orban urmează să fie dat în plenul reunit al Parlamentului de luni, de la ora 14.00.