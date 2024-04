VIDEO / Bogdan AXINIA, Managing director, eMAG Ventures: ”Pentru noi a însemnat foarte mult să creezi sisteme, să pui date în spatele lor, iar oamenii să ia decizii cu acele date.”

Bogdan Axinia, managing director la eMAG Ventures, afirmă că digitalizarea nu este un scop în sine, ci ”trebuie să rezolve o problemă a cuiva”. El oferă un exemplu puternic: ”Totul pleacă de la nevoia clientului. Fac o nouă paralelă. M-am întors de la părinții mei. A fost mama la control. Sunt atât de aiurea procesele acestea – trebuie să te duci la doctor și să te întorci la medic cu analizele, doar ca să-ți dea o hârtie și să te duci să-ți iei medicamentele de la farmacie. La modul ideal și cum îmi doresc să fie interacțiunea – doctorul vede rezultatul analizelor în aplicație, emite rețeta electronic etc. Asta înseamnă digitalizare pentru părinții mei, ăsta este beneficiul pe care am vrea să-l aducem, acolo vrem să ne ducem”.

Declarațiile au fost făcute marți, 9 aprilie, în cadrul Conferinței CDG ”Monitorul digitalizării și ecosistemul IT din România: unde au ajuns administrația și economia și care e harta dezvoltării pe termen mediu”.

Cele mai importante declarații:

Eu o să fiu cel mai optimist dintre cei prezenți aici. Așa sunt eu și ăsta e rolul meu. Cred că avem toate premisele, mai ales după o întâlnire din aceasta, în care pare că există deschidere din toate părțile. Sigur, din partea noastră există deschidere pentru a oferi din know-how-ul pe care l-am acumulat în timp în ceea ce presupune digitalizarea. Chiar atunci când mi-au propus colegii de la CursdeGuvernare prezența aici, am stat puțin și m-am gândit că sună puțin cam dificil, pentru că aproape toate companiile în care am lucrat erau digital first.

De fapt, e un întreg proces care se întâmplă pentru digitalizarea unei companii. Noi ne-am lovit destul de mult, mai ales în start-up-urile în care am investit, dar totul pleacă de la nevoia unui client. Digitalizarea se întâmplă pentru că rezolvă niște probleme. Ca un copil născut în anii 90 urăsc să stau la coadă. Fac orice și mă pun la dispoziția statului, să ajung să nu mai stăm la coadă. Urăsc să mă duc undeva, să stau la coadă și să mi se spună că trebuie să mă întorc, cu un alt document. Declar public că suntem dispuși să ajutăm și partea publică cu tot acest proces de digitalizare care, într-adevăr, nu este simplă.

Au spus că există o reticență a oamenilor când începi un asemenea proces. Asta se întâmplă și în companii, nu e numai în zona publică. Dar, efortul pe care-l punem în a cumpăra software și a instala procese, trebuie depus și în a explica ce se schimbă în legătură cu rolul tău și ce beneficii ai.

Pentru că am trecut și noi prin faza asta, la eMag, când am robotizat depozitul. Toată lumea se întreba dacă va fi dat afară. Avem același număr de angajați, chiar mai mare, în schimb a crescut productivitatea de cinci ori și oamenii au salarii mai mari. În plus, aveți mai multe posibilități să vă cumpărați cât mai multe produse, pentru că am reușit să ducem costurile mai jos, prin automatizare. Este un beneficiu pentru toată lumea.

Partea asta de a adresa fricile și de a le explica tuturor face parte din proces și trebuie făcută odată cu tot ce înseamnă achiziție, implementare software ș.a.m.d.

Îmi aduc aminte că în una dintre companii, în Sameday, procesau 2.000 de colete, în momentul în care am investit. Acum, procesează 600.000 pe zi. Când i-am spus CEO-ului că trebuie să facă un buget în care să ne spună ce trebuie să facem asta, el mi-a spus: Am șanse mai mari să câștig la Loto decât să vă dau un buget cu câți bani o să-mi intre în cont și câți o să-mi iasă. În momentul ăsta, știu în fiecare moment unde sunt coletele, câte colete am, care este previziunea de intrări și de ieșiri, în fiecare zi.

Tot lucrul ăsta s-a întâmplat pentru că a existat o încredere și o viziune că asta este calea pe care se pot face lucrurile. Asta vine din experiența noastră construită în timp, pe care, repet, suntem dispuși să o împărtășim. A fost viziunea asta și apoi s-a venit cu un know-how, cu ce înseamnă digitalizare. Pentru noi a însemnat foarte mult să creezi sisteme, să pui date în spatele lor și, apoi, să le dai oamenilor posibilitatea de a lua decizii cu acele date. Nu e un lucru simplu, dar pentru toate avem soluții.

Din fericire, cred că suntem într-un moment bun, multe lucruri s-au comodizat, sunt mai ușor de accesat, și a crescut și know-how-ul pe care-l avem în industrie și al oamenilor pe care îi avem în industrie. Cred că avem toate ingredientele ca să se întâmple lucrurile, chiar mai repede decât cei 10 – 20 de ani de care spuneam, deși sunt absolut conștient că e un proces care ia timp. Pentru că înseamnă de înțeles, înseamnă o viziune, o aplicare, înseamnă lucrul cu oameni foarte buni pe care trebuie să-i antrenezi, să-i aduci la tine, care nu sunt neapărat ieftini. Dar, valoarea pe care o pot aduce este foarte mare.

Dacă se pune accent nu numai pe partea de implementare, ci și pe partea de conștientizare, o parte foarte importantă e că e un proces la care trebuie să ia parte toată lumea – toți oamenii dintr-o companie. Este digitalizare și pentru HR, pentru că și acolo avem fișiere despre cum angajăm ș.a.m.d. Absolut toată lumea trebuie să participe și să înțeleagă beneficiile.

La fel este și în administrația publică. Fiecare minister, fiecare administrație publică locală trebuie să ia parte și să conștientizeze beneficiile pe care le au utilizatorii și beneficiile pe care le au angajații. Să nu uităm că și angajații au o mare parte de beneficii și este de datoria tuturor să le explice aceste lucruri.

Din nou, suntem dispuși să împărtășim acest know-how cu cine vrea să ne asculte, ținând cont de experiența noastră trecută. Se poate face această conexiune între know-how-ul din zona privată cu cea publică.

Sesiunea de Q&A:

Întrebare: E clar că ai văzut niște procese de digitalizare prin companii mari. În ce măsură procesul ăsta de digitalizare este unul iterativ, care are o buclă de feedback și apoi de improvement?

Dacă te uiți la digitalizarea eMag sau Sameday, în care ai fost implicat, dă-ne cinci lucruri critice care trebuie să se întâmple pentru ca lucrurile să meargă.

Răspuns: Sigur că există o mare doză de iterație. Avem procese și avem digitalizări pe care le-am început pe excel și este foarte important de avut în vedere că digitalizarea vine și cu o structurare a proceselor. În niciun caz nu vrei să ai un proces prost pe care să-l pui într-o formă digitală. Cum noi nu vrem să facem digitalizarea în sistem public doar ca să scanăm niște hârtii sau să scoatem la imprimantă niște hârtii. Trebuie să te uiți și la procesele din spate. Și, da, există un mare feedback loop de a învăța … țin minte, perfect, că mă aflam în depozitul eMag, aveam o mare schimbare de proces, tocmai pentru a optimiza felul în care scoatem produsele din Black Friday. O schimbare mare de sisteme. Unul dintre programatori a făcut o eroare care a blocat tot 12 ore. Când se duce, se duce pe tot ecosistemul. Faptul că s-a blocat în depozit și nu mai puteam să scoatem produsele a blocat totul – pe Centură erau toate TIR-urile care așteptau ș.a.m.d. Au avut puterea, toți cei de la conducere, să înțeleagă că este o schimbare mare care poate să vină cu niște costuri și că poate fi tolerată acea eroare. Am nenumărate exemple în care am dat-o în bară, dar asta a fost parte a procesului.

Asta e important și vine în completarea a ceea ce ai spus și tu. Unele erori nu sunt intenționate și este omenește să se întâmple și e parte a cum construiește.

Un alt factor cheie. Mă întorc la faptul că totul pleacă de la nevoia clientului. Fie că e un client intern, fie unul extern, nu uita că digitalizarea nu este un scop în sine, ci trebuie să rezolve o problemă a cuiva. Fac o nouă paralelă. M-am întors de la părinții mei. A fost mama la control. Sunt atât de aiurea procesele acestea – trebuie să te duci la doctor și să te întorci la medic cu analizele, doar ca să-ți dea o hârtie și să te duci să-ți iei medicamentele de la farmacie. La modul ideal și cum îmi doresc să fie interacțiunea – doctorul vede rezultatul analizelor în aplicație, emiterețeta electronic etc. Asta înseamnă digitalizare pentru părinții mei, ăsta este beneficiul pe care am vrea să-l aducem, acolo vrem să ne ducem.

Întorcându-mă la key success factors: niciodată nu uitați pentru cine facem anumite lucruri. Trebuie să fie un beneficiu pentru client. Toată lumea trebuie să fie on board, după cum spuneam. Digitalizarea nu ține doar de departamentul de IT. Dacă nu e toată lumea on board, nu se întâmplă. Ca să faci toată lumea on board, asta înseamnă că trebuie comunicat, trebuie explicat.

O altă cheie importantă de succes este despre oameni. Să nu uităm că este despre oameni, despre construit de echipe, despre niște resurse care sunt greu de găsit. Este extrem de important să stai alături de ei, să înțelegi nevoile lor și să construiești echipe care să te ajute în tot acest proces.

Întrebare: Din experiența de piață, mai există vreo piedică în digitalizare din cauza conservatorismului la nivelul unor companii?

Răspuns: Întotdeauna există. Orice schimbare vine cu o rezistență, cu o reticență. Important e ca aceia care văd beneficiile să explice acest lucru. Nu este ușor un proces de digitalizare. Noi, în eMag, care credem că suntem o companie foarte digitală, am avut de multe ori rezistență. Rezistență la schimbarea unui sistem, la implementarea unui nou sistem, rezistență când deciziile pe care le luai tu intuitiv se iau acum prin date, sau se iau automat de către cineva. Era foarte simplu acum 15 ani să faci prețurile pentru gama de telefoane mobile. Acum, toate trebuie făcut în mod automatizat, pe baza unui algoritm, a unui input pe care tu îl dai, și nu mai stai tu tot timpul să faci prețul, să vezi cu cât se vinde Iphone-ul ăsta azi. Reticența e normală și se întâmplă în orice companie.

Aud foarte mult despre rezistența din zona de AI. Eu, din nou, sunt foarte optimist și foarte încântat de ceea ce poate face ChatGPT. Deocamdată nu-mi face curat și nici mâncare, dar cred că aduce un mare plus și, ca pe orice lucru nou, trebuie să-l luăm cu bine și cu rele.

Orice tehnologie nouă. De exemplu, mașini mai rapide, dar mai multe accidente pe șosele. Toate vin cu plususri și minusuri, dar trebuie să le adresăm.

