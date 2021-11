Victor Ponta s-ar întoarce bucuros acasă. În PSD

Victor Ponta spune că îi va ajuta „cu plăcere” pe foștii colegi de la PSD să guverneze și s-a arătat dispus să se întoarcă în PSD. Invitat la Digi24, fostul premier a anunțat că s-a întâlnit deja cu Marcel Ciolacu la o cafea, la invitația acestuia din urmă.

Întrebat dacă Marcel Ciolacu l-a chemat în PSD, Victor Ponta a răspuns: ”Nu. Niciodată. Eu cred și mă aștept…. Eu și colegii mei din Pro România am fost excluși din PSD pentru că n-am votat moțiunea de cenzură împotriva lui Sorin Grindeanu. Acum, când Sorin Grindeanu va fi ministru, poate chiar vicepremier, m-aștept să anuleze acea decizie. Pentru mine ar conta moral acest lucru”.

Moderatorul l-a întrebat pe liderul Pro România dacă se gândește să se întoarcă în PSD sau să fuzioneze Pro România, dacă PSD anulează decizia de excludere, Victor Ponta a răspuns:” Dacă vor și ei… Dacă vor și ei, o să discutăm. N-am discutat de niciuna dintre variante pentru că trebuie să vrea. Din partea Pro România există…”

Solicitat să dea detalii ale întâlnirii cu Marcel Ciolacu, Victor Ponta a explicat: ”Domnul Ciolacu m-a invitat, nu mă duc neinvitat nicăieri. Eu, cât am fost liderul PSD m-am sfătuit cu foștii lideri. Fiecare are o anumită experiență. Domnul Ciolacu m-a invitat, m-a întrebat. Dincolo de asta nu am discutat altceva și nici nu s-a pus problema. Dacă au nevoie, îi ajut cu plăcere. Dacă nu au nevoie, nu îi deranjez.”



Abonează-te la newsletter aici. Îți mulțumim că citești cursdeguvernare.

Victor Ponta a fost exclus din PSD în iunie 2017, după ce fostul președinte PSD a fost numit în funcția de secretar general al Guvernului de către Sorin Grindeanu, care a încercat să își păstreze funcția guvernamentală în ciuda unei decizii a șefului său de partid, Liviu Dragnea.

La acel moment, Sorin Grindeanu a forțat demiterea lui Mihai Busuioc de la SGG pentru a-l înlocui cu Victor Ponta.