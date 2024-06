Creștere spectaculoasă a încasărilor ANAF după noile măsuri fiscale: + 27 mld. lei. Cât au venit de la angajați, cât de la companii

Venituri bugetare nete colectate de ANAF în primele cinci luni ale anului au fost de 175,19 miliarde de lei, în creştere cu 117,8% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2023, anunță instituția.

„În primele cinci luni ale anului 2024 s-au colectat venituri bugetare nete în sumă 175,19 miliarde de lei, ceea ce reprezintă: creştere de 117,8% (indice nominal), în sume absolute cu 26,52 miliarde de lei mai mult decât în perioada similară din anul 2023 (148,67 miliarde de lei), în condiţiile unor rambursări de TVA cu 0,6 miliarde de lei peste rambursările din primele cinci luni ale anului precedent; un grad de realizare de 101,2% a programului de încasări venituri bugetare, respectiv un plus de 2,09 miliarde de lei faţă de programul comunicat de Ministerul Finanţelor (173,1 miliarde de lei)”, explică ANAF.

Cele mai importante creșteri au venit din avansul CAS și CASS-urilor, un avans datorat, precizează ANAF, „recentelor modificări legislative”.

”Recentele modificări legislative” sunt măsurile fiscale luate în toamna trecută de guvern – referitoare la eliminarea exceptiilor la angajați, creșterile de TVA la anumite produse și servicii și creșterile de accize.

Deși creșterea încasărilor e remarcabilă, deficitul bugetar ține pasul la fel de spectaculos, fiind de așteptat o depășire în acest an cu circa 50% față de estimatul prin Legea Bugetului de stat.

Ponderea în PIB a veniturilor nete colectate de ANAF în primele cinci luni ale anului 2024 este de 9,9%, respectiv cu 0,6 puncte procentuale în plus faţă de perioada similară din anul 2023, când ponderea în PIB a fost de 9,3%.

Cât au adus în plus angajații + companiile la trezoreria statului, în urma modificărilor fiscale:

PIB-ul din 2024 este estimat la 1.767,3 miliarde de lei.

„Referitor la activitatea de colectare a veniturilor bugetare realizată de ANAF în prima parte a acestui an trebuie precizat că cele mai importante creşteri în colectarea veniturilor bugetare s-au consemnat la categoriile de impozite, taxe şi contribuţii ce au intrat sub incidenţa recentelor modificări legislative, respectiv: contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de sănătate, plus de 6,89 miliarde de lei (137,5%); contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de stat, plus de 5,85 miliarde de lei (114,6%); taxa pe valoarea adăugată, plus de 5,78 miliarde de lei (creştere de 116,4%); impozit pe profit, plus de 2,75 miliarde de lei (creştere de 137,7%); impozitul pe venit, plus de 3,4 miliarde de lei (creştere de 119,4%). De asemenea, amintim faptul că, în perioada analizată, valoarea obligaţiilor fiscale declarate a crescut la 116,36% (plus de 26,57 miliarde de lei)”, mai arată comunicatul.

Totodată, ANAF menţionează că, în luna mai, valoarea veniturilor bugetare nete colectate a fost în sumă de 35,97 miliarde de lei, ceea ce reprezintă o creştere de 122,1% – indice nominal, respectiv în sume absolute cu 6,52 miliarde de lei faţă de mai 2023 şi un grad de realizare de 100,4% a programului de încasări venituri bugetare, respectiv un plus de 0,13 miliarde de lei faţă de programul comunicat de Ministerul Finanţelor (35,84 miliarde de lei).

Cele mai importante creşteri în colectarea veniturilor bugetare au fost înregistrate la:

contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de sănătate, plus de 1,7 miliarde de lei (+ 141%);

contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de stat, plus de 0,7 miliarde de lei, (+ 107,9%), în condiţiile în care volumul vărsămintelor la Pilonul II de pensii a fost cu 0,52 miliarde de lei mai mare faţă de cea virată în anul 2023 (1,58 miliarde de lei în anul 2024 faţă de 1,06 miliarde de lei – în 2023);

taxa pe valoarea adăugată, plus de 1,28 miliarde de lei, (creştere de + 119,3%);

accize, plus de 1,68 miliarde de lei (creştere de + 187,1%); impozitul pe venit, plus de 1,0 miliarde de lei, (creştere de + 121,9%).

****