Vaccinarea anti-Covid a copiilor ar putea începe în toamnă. Valeriu Gheorghiță: 15% din populație s-a imunizat, dacă rămânem aici, toate eforturile ar fi pierdute

de Vladimir Ionescu , 2.4.2021

Vaccinarea copiilor cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani ar putea începe în România din trimestrul trei al anului, a declarat joi seara Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de imunizare împotriva SARS-CoV-2. Ei ar putea ajuta ca acoperirea vaccinală să se apropie de 60%, plafonul minim pentru imunizarea colectivă.

Ținta actuală este ca serurile să fie administrate unui număr de 10,4 milioane adulți, până în septembrie, pentru ca România să ajungă la o acoperire vaccinală ce corespunde imunizării colective, cea care elimină riscul epidemiei. În acest moment este greu de spus cum va fi atinsă, după cum arată datele.

Din 27 decembrie, când a demarat campania, în România au fost administrate 3.145.907 de doze de vaccin, de care au beneficiat peste două milioane de persoane (cărora le-a fost inoculată cel puțin o doză).

Alte 760.000 de persoane erau înscrise pe listele de așteptare, la 30 martie, ceea ce înseamnă mai puțin de trei milioane de locuitori deja vaccinați sau care intenționează să o facă foarte curând.

Pentru atingerea imunității colective este nevoie de vaccinarea altor peste șapte milioane de adulți.

De aceea, finalizarea studiilor clinice privind eficacitatea și siguranța vaccinării copiilor reprezintă o miză semnificativă, în contextul românesc.

„Este cât se poate de clar că este un vaccin sigur și eficient, inclusiv la grupa de vârstă 12-15 ani și probabil că se va dovedi la fel și la celelalte grupe de vârstă. Noi estimăm că într-o perioadă de două luni vom avea o autorizare oficială atât de la Agenția Americană pentru Medicamente, cât și de la Agenția Europeană, așa încât vom putea și noi din trimestru trei, probabil, să dăm posibilitatea și celor care doresc cu vârsta sub 15 ani să se vaccineze”, a declarat Valeriu Gheorghiță, la Digi24.

Compania Pfizer a anunțat miercuri că vaccinul său anti-COVID este 100% eficient la copiii cu vârsta cuprinsă între 12 și 15 ani. Directorul executiv al Pfizer, Albert Bourla, a declarat că compania intenționează să prezinte noile date despre vaccin, dezvoltat în parteneriat cu producătorul de medicamente BioNTech, autorităților de reglementare „cât mai curând posibil”.

Autoritățile se tem că imunizarea colectivă va fi o misiune imposibilă

Valeriu Gheorghiță susține că în România imunizarea populației a ajuns la 15% și a anunțat că la alocarea centrelor de vaccinare se va ține cont de acum înainte și de criteriul adresabilității.

Dacă procentul rămâne la acest nivel, “toate eforturile de până acum ar fi pierdute”, a avertizat oficialul.

„Nu am reuși ca în perioada următoarelor luni să controlăm așa cum trebuie pandemia, am fi cu același restricții. Posibilitatea ca acest virus să capete noi mutații care nu vor mai fi acoperite de vaccinurile care deja au fost administrate, adică să punem cumva în pericol și beneficiul pe care persoanele vaccinate îl au. Dacă apar alte tulpini virale care nu mai sunt acoperite suficient de bine de vaccin am pierdut orice efort pe care l-am făcut. (…) Din păcate virusul ne-a demonstrat până acum că se mișcă mai repede și decît noi și decât deciziile pe care noi le-am luat. Suntem de multe ori în spatele evoluției acestei pandemii și luăm decizii reactive în loc să avem decizii proactive”, a mai spus Valeriu Gheorghiță.