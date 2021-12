Ministrul Cercetării și Digitalizării, Florin Roman, nu deține o licență în Economie obținută la Universitatea Babeș-Bolyai, așa cum pretinde în CV, scrie Libertatea.

Ministrul liberal a menționat în CV-ul publicat două licențe în economie, la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj (în 1992-1996) și la Universitatea Athenaeum București (în 2008-2011).

La cererea ziarului Libertatea, Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) a căutat și a găsit în arhivă că, de fapt, politicianul a studiat în perioada menționată (1992-1996) la un colegiu universitar neacreditat aparținând de Universitatea 1 Decembrie din Alba Iulia.

Florin Roman a urmat la colegiul din Alba Iulia un învățământ superior de scurtă durată, de trei ani, și apoi și-a dat la UBB doar un examen de absolvire a colegiului, care nu echivalează cu o licență, după cum subliniază Universitatea în răspunsul oficial către redacție.

„Pentru ca să transforme această absolvire de învățământ superior de scurtă durată, de trei ani, într-o facultate de patru ani și să obțină licență, ar fi trebuit să mai facă încă trei pași: să dea admitere la UBB, dacă despre UBB vorbim, să îi fie echivalate studiile și intra în anul 3, să urmeze încă doi ani de facultate și să dea licență. Lucru pe care domnul Florin Roman nu l-a făcut. (…) Mesajele mele sunt două: trebuie corectat rapid în CV și în mesajul public. Și, fiind vorba de o persoană publică, dar oricine ar fi fost, trebuie să dea explicații pentru cei care sunt interesați. Atât pot spune acum”, a declarat rectorul UBB, Daniel David.

Facultatea cel mai recent absolvită, Athenaeum, a confirmat că Roman a urmat cursurile, dar cu un an devansat față de ceea ce ministrul scrie în CV. Roman a declarat ”2008-2011”, Athenaeum spune că ”Domnul Roman I. Florin Claudiu a urmat cursurile în perioada 2007-2010”. În iulie 2010 a obținut licența și a primit diploma de absolvire.

Asociația Ad-Astra, din care fac parte sute de cercetători români din țară și străinătate, îi cere premierului Nicolae Ciucă să ceară o opinie urgentă a CNATDCU legată de suspiciunile de plagiat la adresa ministrului Florin Roman și să acționeze ”cu fermitate”.

De asemenea, asociația denunță ”dezinteresul constant al clasei politice și al guvernărilor recente față de situația dezastruoasă a sistemului de Cercetare-Dezvoltare-Inovare din România”.

Comunicatul Ad-Astra:

Asociația Ad Astra constată cu maximă îngrijorare dezinteresul constant al clasei politice și al guvernărilor recente față de situația dezastruoasă a sistemului de Cercetare-Dezvoltare-Inovare din România. Refuzul constant al reformării sistemului de cercetare, subfinanțarea cronică (subliniem poziția ultimă a României în UE), performanțele submediocre în Horizon 2020, sunt doar câteva exemple ce ilustrează starea deplorabilă în care se află Cercetarea din România. In aceste condiții, numirea în fruntea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării a unui ministru, respectiv a unor secretari de stat cu o verticalitate discutabilă și care pe deasupra nu au nicio tangență cu domeniul Cercetării, reprezintă o sfidare la adresa cercetătorilor din România și îndreaptă spre desființarea de fapt a întregului sistem de CDI din România.

Preşedintele USR Dacian Cioloş i-a cerut săptămâna trecută premierului Nicolae Ciucă să îl demită pe ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Florin Roman, după ce ziarul Libertatea a scris că acesta şi-a plagiat disertaţia de master susţinută la Facultatea de Psihologie a Universităţii Titu Maiorescu, în 2012.

Lucrarea de masterat “Teoria sistemelor informaționale”, pe care ministrul Florin Roman și-a trecut-o în CV, nu există în nicio bibliotecă din România, iar deputatul susține că nu o mai are nici acasă.

Conform publicației Libertatea, primele 10 pagini ale lucrării de 91 de pagini sunt un plagiat masiv (inclusiv cu greșelile de dactilografiere) din cursul unui universitar pensionar din Timișoara.

Președintele Klaus Iohannis declara în luna iulie că plagiatul înseamnă furt intelectual:

„Așa cum am afirmat în numeroase ocazii, am toleranță zero față de orice abatere de la cultura integrității în mediul academic. Poziția mea față de fenomenul plagiatului rămâne neschimbată!

Performanța și încrederea societății în mediul universitar și de cercetare sunt influențate decisiv de capacitatea instituțiilor abilitate de a rezolva credibil și cu celeritate suspiciunile de plagiat.

Combaterea fenomenului plagiatului nu ar trebui să se limiteze la sancționarea abaterilor de la normele de integritate ale scrierii academice, fiind necesare acțiuni concrete și coerente pentru a preveni instituirea unei „culturi a plagiatului”, precum și pentru a evita compromiterea calității în procesul educațional și de cercetare.



Abonează-te la newsletter aici. Îți mulțumim că citești cursdeguvernare.

Plagiatul reprezintă furt intelectual și este inacceptabil ca, în fața unor probe concludente, persoanele acuzate să nu facă un pas în spate, după cum se întâmplă în democrații consolidate.

Pentru a progresa ca societate, instituțiile abilitate trebuie să-i sancționeze drastic pe cei care își însușesc ilicit munca intelectuală a celorlalți, dar și pe aceia care facilitează acest lucru.”