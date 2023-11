Ucraina – o fotografie a războiului înainte de intrarea în iarnă. Efectul războiului din Oriantul Mijlociu

Contraofensiva Ucrainei a stagnat, progresul pe cele două axe principale de pe frontul de sud a fost modest de când a început pe 4 iunie.

Forțele Kievului au avansat la aproximativ 10 km sud de Velyka Novosilka și 9 km sud de Orikhiv și nu se întrezărește nicio perspectivă a unei victorii decisive pe măsură ce iarna se întoarce, scrie The Guardian.

Situația din teren confirmă aprecierile generalul Valerii Zaluzhnyi

Săptămâna trecută, realitatea a fost recunoscută de generalul Valerii Zaluzhnyi, comandantul șef al armatei Kievului. „La fel ca în primul război mondial, am atins nivelul de tehnologie care ne pune într-un impas”, a spus el într-un interviu acordat The Economist. Într-o analiză conexă interviului, Valerii Zaluzhnyi a adăugat că războiul, după aproape 21 de luni de lupte , „trece treptat la o formă pozițională”.

Ucraina nu a reușit să străbată câmpurile dense de mine rusești, acum așezate la o adâncime de 15 până la 20 km, a spus Zalujnyi. Sistemul rusesc de amplasare a minelor poate mina terenuri mult mai repede decât le pot îndepărta săpătorii ucraineni, iar teama este că Rusia poate dezvolta un sistem de tranșee dincolo de pozițiile sale fortificate existente.

„Cu toții am sperat că vom face mai multe progrese decât am făcut”, a spus Yuriy Sak, un fost consilier al Ministerului Apărării al Ucrainei. „Până acum speram că vom deține controlul Tokmak”. Tokmak este un oraș strategic pe drumul către Melitopol, care se află încă la 20 km sud de cel mai avansat punct controlat de ucraineni. Ruperea frontului de la Melitopol ar necesita un avans cu încă 70 km sud-vest.

Continuă ezitările de a sprijini decisiv Ucraina

Unii dau vina pe politicienii occidentali pentru că a durat atât de mult pentru a furniza Ucrainei tancuri, rachete cu rază lungă de acțiune și avioane de luptă F-16.

„Le-am dat rușilor atât de mult timp pentru a se apăra”, spune Ben Hodges, un fost general comandant al armatei americane în Europa, care avertizează că ezitarea rămâne o problemă după ce Boris Pistorius, ministrul german al apărării, a declarat în această săptămână că nicio firmă germană nu intenționează să furnizeze Ucrainei rachetele cu rază lungă de acțiune Taurus.

Între timp, Rusia continuă să organizeze atacuri repetate, nesofisticate, centrate acum pe Avdiivka, unde, concentrându-și puterea de foc, amenință să încercuiască forțele Ucrainei din acest oraș, o bătălie care amintește victoriile sale chinuite de la Bakhmut și Sievierodonetsk cu un an înainte.

Campaniile de recrutare din Rusia nu cresc decisiv avantajul numeric

Moscova păstrează și un avantaj substanțial în ceea ce privește numărul de personal și, potrivit unor estimări ucrainene, încă recrutează 20.000 de oameni pe lună pentru războiul din Ucraina. Cu toate acestea, armata rusă înregistrează un număr mare de victime, probabil câteva sute pe zi, deși cifre exacte sunt imposibil de găsit.

În ciuda sancțiunilor occidentale, Rusia rămâne capabilă să producă un număr mare de arme nesofisticate necesare războiului – poate 1milion de obuze de artilerie de 152 mm pe lună, din nou conform estimărilor ucrainene, la care se adaugă încă 1 milion de la Coreea de Nord.

Depozitele rusești de muniții au început să fie vizate cu succes de rachetele cu rază lungă de acțiune Storm Shadow și ATACMS, dar pagubele produse nu afectează capacitatea de foc a armatei ruse.

Ucraina e așteaptă la reluarea atacurilor asupra infrastructurii energetice

Ucrainenii se așteaptă acum la o repetare a campaniei de bombardamente de iarna trecută, care să vizeze rețeaua energetică a țării. Anul trecut, campania a început pe 10 octombrie, dar anul acesta nu există încă niciun semn că ar începe la scară extinsă.

Acesta poate fi un semn că Rusia nu are disponibile în cantități suficiente propriile rachete cu rază lungă de acțiune sau că, în condițiile în care temperaturile de la Kiev încă sunt în jur de 11°C, Moscova așteaptă ca mercurul din termometre să scadă mult sub zero înainte de începe să lovească liniile de aprovizionre cu energie.

În același timp, așa cum subliniază Yuriy Sak, Ucraina a obținut propriile succese.

Un echilibru care aduce presiune politică

În mod surprinzător, o brigadă de infanteriști ucraineni a stabilit un cap de pod la Krynky, peste Nipru, la est de Herson.

Având în vedere dificultățile de aprovizionare peste râu, ar fi surprinzător dacă acest cap de pod s-ar dezvolta acum într-o breșă majoră, dar acțiune demonstrează că capacitatea Ucrinei de a ataca nu este epuizată.

Situația câmpului de luptă prezintă un echilibru sângeros, care, la rândul său, va pune mai multă presiune politică, în Rusia și Ucraina și în plan internațional.

Sâmbătă, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a negat informațiile din presă conform cărora esste presat să deschidă negocieri u Rusia. „Nimeni, niciunul dintre partenerii noștri nu face presiuni să stăm la masa negocierilor alături de Rusia”, a spus el.

Mai mult, sondajele arată că societatea ucraineană nu este pregătită să cedeze teritorii, după toate sacrificiile făcute.

Iar generalul Valerii Zaluzhnyi semnalează de fapt poporului Ucrainei, aliaților săi și chiar inamicului că armata ucraineană este pregătită pentru un război lung, care ar putea dura până în 2025. „Acest război va continua dacă nu se va schimba ceva radical la Moscova. Nu este imposibil, dar nu poți folosi asta ca parametru de planificare.”

Și Moscova are toate stimulentele pentru a prelungi războiul, nu în ultimul rând pentru că Kremlin mizează pe realegerea lui Donald Trump anul viitor.

Ce efecte are războiul din Orientul Mijlociu asupra războiului din Ucraina

În weekend, președintele Zelenski s-a arătat îngrijorat și de faptul că războiul dintre Israel și Hamas „îndepărtează atenția” de la războiul din Ucrainei, deși în afară de munițiile pentru sistemele de apărare aeriană, cerințele militare ale ambelor țări sunt destul de diferite.

O pierdere a atenției mass-media, totuși, nu este semnificativă pentru Ucraina dacă sprijinul politic occidental rămâne – motiv pentru care adoptarea pachetului Casei Albe de 61,4 miliarde de dolari în ajutor militar pentru Ucraina și cel de 14,3 miliarde de dolari pentru Israel va fi critică.

Chiar și cu un astfel de ajutor, războiul este probabil să rămână echilibrat – deși nu neapărat în impas – ambele părți urmărind un progres tehnologic sau politic.

Timothy Snyder, profesor de istorie la Universitatea Yale, susține că, din păcate, nu există nicio speranță ca războiul Rusia-Ucraina să se încheie rapid:

„Cultura vrea ca acest război să fie rapid și interesant, iar ceea ce spun istoricii este ușor diferit – războaiele sunt imprevizibile și uneori lungi.”

***