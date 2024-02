Taximetriștii protestează în București – solicită reglementări similare pentru serviciile ridesharing

Peste 500 de taximetrişti protestează miercuri în Piaţa Constituţiei şi Piaţa Victoriei, din București, solicitând o serie de modificări legislative în domeniu, în special impunerea pentru platformele de ridesharing a unor reguli similare taximetriei clasice. O delegație a protestatarilor se va întâlni la Palatul Victoria cu reprezentanți ai Guvernului pentru a discuta revendicările taximetriștilor.

Revendicări:

reglementarea transportului alternativ şi a modificării Legii 38 privind transportul de persoane în regim de taxi şi închiriere

creşterea vechimii autoturismelor taxi, de la 10 la 15 ani (operatorii de transport nu-şi mai pot cumpăra alte maşini noi, venind după o criză economică, spun taximetriștii)

respectarea art. 6 din Legea 204/2019 cu privire la fiscalizarea curselor şi comisioanelor printr-o entitate fiscală înregistrată la ONRC cu suspendarea avizului tehnic până la intrarea în legalitate

limitarea copiilor conforme, pe criterii similare cu cele aplicate serviciului de taximetrie, având ca rezultat protejarea calităţii vieţii şi aerului, aglomerării traficului şi poluarea din marile oraşe

eliminarea posibilităţii de emitere a copiei conforme pentru auto deţinute de operatori cu contract de comodat sau închiriere

interzicerea colantării sau aplicarea regulamentelor locale cu privire la reclame, pe autoturisme la platformele digitale

eliminarea „tarifului dinamic”

„Pe lângă modificările pe care le cer transportatorii la serviciile de transport, cea mai mare problemă a taximetriştilor şi a operatorilor de transport în general este cea de număr. Acolo (transportul alternative, intermediat de aplicații precum Uber – n.red.) sunt nelimitate şi vreau să vă spun că sunt câtă fază şi câtă iarbă. Nu există niciun control, e ceva ireal. În spatele acestor aplicaţii sunt nişte fonduri de investiţii care îşi permit orice. Aceste fonduri de investiţii au în portofoliu miliarde. Ei îşi permit să facă orice, oricând, oriunde. Piaţa locală este sub asediu. Deci, nu mai este vorba că cineva are ceva cu multinaţionala, cu corporatismul. Piaţa locală va cădea, dacă Guvernul şi legiuitorii nu vor lua măsuri”, a declarat Radu Viorel, preşedintele Asociaţiei Pentru Drepturile Taximetriştilor Independenţi (ADTI), citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, politicul nu a ţinut cont că există o lege privind transportul de persoane, transportul public şi a dat o lege paralelă care face acelaşi lucru, dar cu condiţii „mult mai relaxate şi mult mai libere decât la taxi”.

„Noi, fiind transport public local, ne aflăm sub autoritatea locală. Trebuie să ne asigure un mod de viaţă real, în sensul de a ne recupera investiţia, de a efectua transportul de persoane în condiţii legale. Ori, avem un concurent în piaţă care este la liber şi el poate să aducă maşini din toată România. Treaba este foarte, foarte gravă. Guvernul Dăncilă a greşit când a legiferat aşa ceva. Atenţie, nu ne face un cadou. Noi suntem prestatori şi executanţi ai acestui serviciu. Suntem operatori de transport care, sub protecţia unei legi, am făcut nişte investiţii. La volanul unui taxi stă un şofer. Şoferul are în spate o soţie, copii, şcoală, întreţinere. Adică nu este un cadou pe care-l face, este o problemă socială. Toţi oamenii ăştia rămân fără servicii”, a adăugat preşedintele ADTI.

