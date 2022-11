Țările cu cele mai mari rezerve de gaze: TOP 42. Pe ce loc e România

Compania multinațională de petrol și gaze British Petroleum realizează în fiecare an un raport referitor la țările cu cele mai mari rezerve de gaze din lume.

România, în topul țărilor cu cele mai mari rezerve de gaze

Raportul ia în calcul toate țările care au peste 0,1 trilioane de metri cubi de gaze (adică 100 de miliarde de metri cubi de gaze). Este vorba despre rezervele de gaze dovedite, nu despre cele estimate. Pentru a fi considerate rezerve de gaze dovedite este nevoie de date obținute în urma unor prospecțiuni geologice.

Deoarece România are aproximativ 100 de miliarde de metri cubi de gaze, țara noastră este inclusă în raportul British Petroleum din 2021. Deși apare la coada clasamentului ce include peste 40 de state, România are rezerve de gaze considerabile (practic, ea are rezerve de gaze mai mari decât alte circa 150 de state din lume).

De asemenea, dacă ne vom uita în acest top cu țările cu cele mai mari rezerve de gaze din lume vom observa că România se află pe locul 2 în Uniunea Europeană în ceea ce privește cantitatea de gaze naturale existente în subsolul său. Dintre țările din Uniunea Europeană doar Olanda are rezerve de gaze naturale mai mari decât România.

Iar dacă luăm în calcul toate țările de pe continentul european, inclusiv Rusia care se întinde pe două continente și are cele mai mari rezerve de gaze din lume, România se află pe locul al 6-lea, după Rusia, Norvegia, Ucraina, Marea Britanie și Olanda.

TOP 10 țările cu cele mai mari rezerve de gaze

Datele de mai jos apar în raportul British Petroleum din 2021 și se referă la rezervele de gaze dovedite din țările respective la sfârșitul anului 2020.

1. Rusia – 37,4 trilioane de metri cubi. Rusia este țara care are cele mai mari rezerve de gaze din lume. Rezervele sale reprezintă aproape o cincime din rezervele mondiale (19,9%).

2. Iran – 32,1 trilioane de metri cubi. Pe locul al doilea în acest clasament se află Iranul. Statul islamic deține 17,1% din rezervele mondiale de gaze naturale.

3. Qatar – 24,7 trilioane de metri cubi. Podiumul este completat de Qatar, care are rezerve dovedite de gaze naturale egale cu 13,1% din rezervele mondiale.

4. Turkmenistan – 13,6 trilioane de metri cubi (adică 7,2% din rezervele mondiale de gaze).

5. SUA – 12,6 trilioane de metri cubi. SUA este țara cu cele mai mari rezerve de gaze naturale de pe continentele americane. Are rezerve de gaze naturale egale cu 6,7% din totalul de gaze naturale existente în lume.

6. China – 8,4 trilioane de metri cubi. Rezevele sale de gaze naturale reprezintă 4,5% din rezerva mondială de gaze.

7. Venezuela – 6,3 trilioane de metri cubi. Venezuela, țara cu cele mai mari rezerve de petrol din lume, are și rezerve de gaze naturale substanțiale, care o plasează pe locul 7 în topul cu țările cu cele mai mari rezerve de gaze din lume. Rezervele sale de gaze reprezintă 3,3% din rezervele mondiale.

8. Arabia Saudită – 6 trilioane de metri cubi (adică 3,2% din total).

9. Emiratele Arabe Unite – 5,9 trilioane de metri cubi (3,2% din total).

10. Nigeria – 5,5 trilioane de metri cubi. Nigeria încheie top 10 cu țările cu cele mai mari rezerve de gaze din lume. Este țara cu cele mai mari rezerve de gaze naturale de pe continentul african. Rezervele sale de gaze naturale reprezintă aproximativ 2,9% din total.

Țările cu peste 1 trilion de metri cubi de gaze

11. Iraq – 3,5 trilioane de metri cubi

12. Azerbaidjan – 2,5 trilioane de metri cubi

13. Australia – 2,4 trilioane de metri cubi

13. Canada – 2,4 trilioane de metri cubi

15. Kazakhstan – 2,3 trilioane de metri cubi

15. Algeria – 2,3 trilioane de metri cubi

17. Egipt – 2,1 trilioane de metri cubi

18. Kuwait – 1,7 trilioane de metri cubi

19. Libia – 1,4 trilioane de metri cubi

19. Norvegia – 1,4 trilioane de metri cubi

21. India – 1,3 trilioane de metri cubi

21. Indonezia – 1,3 trilioane de metri cubi

23. Ucraina – 1,1 trilioane de metri cubi

Țările cu cele mai mari rezerve de gaze – restul clasamentului

24. Malaezia – 0,9 trilioane de metri cubi

25. Uzbekistan – 0,8 trilioane de metri cubi

26. Oman – 0,7 trilioane de metri cubi

27. Israel – 0,6 trilioane de metri cubi

27. Vietnam – 0,6 trilioane de metri cubi

29. Argentina – 0,4 trilioane de metri cubi

29. Myanmar – 0,4 trilioane de metri cubi

29. Pakistan – 0,4 trilioane de metri cubi

32. Brazilia – 0,3 trilioane de metri cubi

32. Peru – 0,3 trilioane de metri cubi

32. Trinidag și Tobago – 0,3 trilioane de metri cubi

32. Siria – 0,3 trilioane de metri cubi

32. Yemen – 0,3 trilioane de metri cubi

37. Papua Noua Guinee – 0,2 trilioane de metri cubi

37. Marea Britanie – 0,2 trilioane de metri cubi

37. Bolivia – 0,2 trilioane de metri cubi

37. Mexic – 0,2 trilioane de metri cubi

37. Brunei – 0,2 trilioane de metri cubi

Țările cu cele mai mari rezerve de gaze – peste 100 de miliarde de metri cubi de gaze

42. Columbia – 0,1 trilioane de metri cubi

42. Olanda – 0,1 trilioane de metri cubi

42. Polonia – 0,1 triloane de metri cubi

42. România – 0,1 trilioane de metri cubi

42. Bahrain – 0,1 trilioane de metri cubi

42. Bangladesh – 0,1 trilioane de metri cubi

42. Thailanda – 0,1 trilioane de metri cubi

