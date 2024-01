Tarifele pentru medicina de familie și ambulatoriu rămân aceleași încă 6 luni – a acceptat CNAS

În urma negocierilor cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), valoarea punctului pentru medicina de familie şi ambulatoriul de specialitate rămâne la fel ca ca la sfârșitul anului trecut, până la 30 iunie. De asemenea, s-a stabilit eliminarea penalităților pentru medicii care au liste mai mari de 2.200 de persoane.

Ce conținea propunerea CNAS pentru contractul din 2024:

Prin aceste scăderi de prețuri, un medic de familie care are, de exemplu, 2.000 de pacienți pe listă va primi aproximativ 7.000 de lei pe lună, comparativ cu 10.000 de lei lunar cât primea în 2023.

Prețul pentru o consultație decontată de CNAS va fi de 34 de lei, în loc de 44 de lei.

Asta înseamnă că pentru serviciile medicale, un medic de familie care are 2.000 de pacienți, de exemplu, va primi în jur de 24.000 de lei, în loc de 30.000 de lei.

De menționat că sumele de mai sus Nu sunt salarariile nete ale medicilor, ci ele conțin și costurile de funcționare și impozitele de tot felul.

“Am reuşit să menţinem bugetul care a fost alocat în 2023, adică menţinem valoarea punctelor negociate la contractul-cadru din iulie 2023. Nu se scade valoarea punctului, cum s-a dorit iniţial. A fost un lucru pentru care noi am insistat foarte mult, toate argumentele au fost acceptate. Valabilitatea este numai până la 30 iunie 2024. Pentru ambulatoriu şi medicina de familie. Legat de spital, la spitalizarea de zi s-a renunţat la trei ore pe pacient şi am revenit la contractul-cadru anterior, din 2023, în care să fie minim două ore. Asta permite ca medicul să vadă mai mulţi pacienţi pe un pat de spitalizare de zi. Apoi am reuşit, tot legat de sectorul de medicină primară, eliminarea penalităţilor la medicii care au liste mai mari de 2.200”, a declarat joi Daniel Coriu, președintele Colegiul Medicilor din România, citat de News.ro.

El a anunţat şi clarificarea altor aspecte în urma discuţiei cu conducerea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. “S-a clarificat ce înseamnă decontarea unei simple consulataţii pe zi. Şi foarte, foarte important, CNAS a renunţat la punctul 19 care a creat foarte multe emoţii negative în rândul colegilor, se referă la validarea serviciului de către membrii familiei. S-a renunţat şi ne-am angajat în următoarele şase luni să lucrăm împreună cu CNAS”, a precizat Daniel Coriu.

De asemenea, secretarul general al Colegiului Medicilor din România, Gindrovel Dumitra, a afirmat, în aceeaşi conferinţă de presă, că suma de 15.000 de euro per capita, vehiculată în spaţiul public, a reprezentat o neînţelegere.

“Am asistat săptămâna trecută la o campanie media, una în care noi ne-am prezentat cât se poate de bine doleanţele şi o alta în care din partea guvernamentală au apărut foarte multe informaţii. Si pentru că nu vrem să lăsăm lucrurile să rămână într-un fel sau altul neclarificate, trebuie să spunem că acei 15.000 de euro per capita cred că a fost o neînţelegere. De ce spun o neînţelegere, pentru că acest lucru doar la per capita nu este posibil”, a declarat Gindrovel Dumitra.

El a adăugat că pot exista cabinete de medicină de familie care să aibă venituri mai mari.

“Mai mult decât atât, există într-adevăr cabinete care pot să aibă un venit ceva mai mare, dar vorbim în special de cabinetele care se află în zone deşertificate, în zone rurale, acolo unde, vrem, nu vrem Parlamentul României a fost cel care a decis că un medic din localitatea vecină îşi poate înfiinţa un punct de lucru tocmai pentru a asigura acelor pacienţi din zona respectivă servicii medicale. Acesta este şi motivul pentru care am insistat astăzi ca acea depunctare progresivă să nu fie făcută în acest moment, pentru că tocmai aceste zone le-ar fi afectat în primul rând. Sunt zone în care medicii nu vin, unde nu poţi să angajezi un medic sau să îl trimit să îşi facă cabinet acolo, însă noi recunoaştem, am fi recunoscut într-un fel sau altul că depunctarea ar fi trebuit să fie efectuată. Vorbim de o echitate a acordării serviciilor medicale”, a afirmat Gindrovel Dumitra.

Medicii nu au stabilit dacă vor suspenda protestele

El a subliniat că încă nu a fost luată o decizie dacă protestele anunţate în perioada următoare vor mai avea loc sau nu.

”Nu anunţăm sfârşitul protestelor, rămâne la latitudinea fiecărei organizaţii profesionale care a coordonat acest lucru. Decizia o vom lua când vedem exact ce se întâmplă”, a precizat Gindrovel Dumitra.

