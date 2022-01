Coaliția de guvernământ a decis creșterea plafoanelor maxime de consum de electricitate și gaze naturale pentru care se va acorda compensarea scumpirilor, dar și reducerea prețurilor maxime la care se vor factura consumurile. Noile norme vor fi valabile de la 1 februarie până la 31 martie, a declarat premierul Nicolae Ciucă după ședința coaliției.

Din declarațiile premierului a reieșit că prețul de facturare a energiei electrice ar urma să fie plafonat la 0.8 lei / kWh, în scădere de la 1 leu / kWh, iar cel al gazelor naturale la 0,31 lei / kWh, în scădere de la 0,37 lei / kWh.

La electricitate valoarea compensației va rămâne 0,291 lei / kWh, „ceea ce va însemna că la consumator se vor percepe 0,68 lei ”pe kWh, a spus Nicolae Ciucă, referindu-se, probabil la prețul sub care nu poate scădea tariful, același ca și până acum.

La gaze, prețul ar urma să nju scadă sub 0,221 lei / kWh, după compeansare – se poate deduce din declarația premierului.

Plafoanele maxime de consum pentru care se vor aplica anumite compensări vor fi majorate: de la 300 până la 500 kWh pe lună la electricitate și de la 1.000 până la 1.500 kWh la gaze.

La gaze, consumatorii care se înscriu în noul barem vor beneficia de o compensare de 40% din prețul de furnizare fără tarife, față de 33% în prezent.

Pentru IMM-uri și instituțiile publice prețiul maxim va fi de 1 leu / kWh la electricitate și 0,37 lei / kWh la gaze

De asemeni, facturile greșite (circa un milion) vor fi stornate și vor fi recalculate fără penalizări.

Noile măsuri vor fi adoptate printr-o ordonanță de urgență în cel mult o săptămână, a mai spus premierul.

Impactul bugetar estimat este de 3 miliarde de lei pentru cele două luni de aplicare.

„Important să se aplice măsurile și trebuie discutate cu companiile pentru a avea certitudinea că pot fi aplicate”, a spus expertul în energie Răzvan Nicolescu, la DigiTV.

Marți se vor stabili detaliile tehnice împreună cu furnizorii și distribuitorii, a mai spus Nicolae Ciucă.

Iată declarația premierului Nicolae Ciucă, la finalul discuțiilor de peste 5 ore din coaliție:

„Am reuşit să ajungem la un acord astfel încât la energie plafonul să scadă de la 1 leu la 0,8 lei per kW (kWh). De asemenea, limita consumului să crească de la 300 de KW la 500 de kW (kWh) pentru care se calculează acest preţ, practic, reiese o compensare de 0,291 lei per kW (kWh), ceea ce va însemna că la consumator se vor percepe 0,68 lei pe kW (kWh). Pentru IMM, pentru consumatorii mari, non casnici, va fi plafonat preţul la un leu pe kW (kWh). La gaz plafonul va scădea de la 0,37 la 0,31 lei pe kW (kWh), iar limita de consum pentru cinci luni de zile va creşte de la 1.000 la 1.500 de KW. De asemenea, se va aplica un discount de 40%, de la 33 la 40%, asigurându-se astfel un preţ de 0,221 lei per KW. Pentru IMM-uri, şcoli, spitale, biserici, industria alimentară se va asigura un preţ de 0,37 lei per kW (kWh)”,

Mari diferențe față de propunerile inițiale

PNL și PSD intraseră în ședința coaliției cu propuneri diferite și respingând ideile partenerilor.

Social democrații propun scăderea TVA la energie de la 19% la 5%, creșterea plafonului de consum care ar duce implicit la compensarea facturilor la energie, compensarea certificatului verde și a bonusului de cogenerare pentru consum.

PNL nu era de acord cu scăderea TVA și propunea revenirea temporară la tarife reglementate pentru consumatorii casnici timp de 6 sau 9 luni, fapt care nu a fost agreat de reprezentantul Autorității pentru Energie ANRE.



Răzvan Nicolescu, fost ministru al energiei, a declarat într-un interviu pentru Economedia și G4Media că guvernul are suficienți bani pentru a-i sprijina pe consumatori, întrucât 70% din creșterile de prețuri la gaze și energia electrică intră în bugetul statului.

Actualul sistem de plafonare și compensare a scumpoirilor energetice nu numai că a lăsat loc liber interpretăriii frunizorilor, dar a acoperit abia jumătate din consumatorii casnici de energie.