Save the date: Conferința ”Cities of Tomorrow” revine pe 21-28 martie 2023

Un nou an, un nou Cities of Tomorrow – Camera de Comerț și Industrie Romano-Germană organizează ediția a 11-a a evenimentului pentru dezvoltarea sustenabilă a orașelor si regiunilor din România. De peste un deceniu conferința de top oferă o platforma pentru schimbul de idei si know-how, reunind sectorul public si pe cel privat, cu scopul de a stimula colaborarea între toți actorii relevanți si de a spori astfel competitivitatea tarii. Tema din acest an este calitatea vieții, iar evenimentul va avea loc in perioada 21-28 martie 2023 la București, in format hibrid.

Așadar, începe o nouă serie de dezbateri si posibile colaborări, programul evenimentului fiind foarte interactiv si variat:

In cadrul conferinței (28 martie) speakeri experimentați din domenii relevante si profesioniști renumiți vor prezenta exemple internaționale de bune practici și concepte de viitor.

speakeri experimentați din domenii relevante si profesioniști renumiți vor prezenta exemple internaționale de bune practici și concepte de viitor. Cele 9 mese rotunde organizate online (21-23 martie) vor aborda teme punctuale, cu scopul de a indemna toți participanții să găsească împreună soluții la provocările cu care se confruntă: Eficienta Energetica & Managementul Energetic Finantare & Fonduri UE Digitalizare & Guvernanta Oraselor Siguranta Oraselor Mobilitate Dreptul Constructiilor Reconversie & Revitalizare Economie Circulara Turism, Lifestyle & Cultura

Vor exista nenumarate ocazii de networking si discutii interesante cu toti participantii si invitatii in cadrul marketplace -ului organizat la eveniment ( 28 martie )

De asemenea, va fi din nou posibila participarea cu un proiect de dezvoltare durabila pentru comunitati in cadrul concursului de proiecte, ale carui finala si premiere vor avea loc la conferinta (28 martie)

