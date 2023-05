Rotativa se amână – Nicolae Ciucă a anunțat că nu demisionează până nu se rezolvă criza din Educație

”Am avut discuții până aseară târziu și am convenit ca până la soluționarea acestor probleme (greva profesorilor – n.red.) să nu îmi depun mandatul și să-mi asum responsabilitatea funcției de premier”, a anunțat vineri dimineața premierul Nicolae Ciucă.

Anunțul amânării rotativei, chiar în ziua în care Nicolae Ciucă trebuie să-și depună mandatul, a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă la care au fost prezenți cei trei lideri ai partidelor din coaliția de guvernare.

Cei trei au refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor după ce au făcut scurtele declarații de presă.

”Decizia luată de noi trei este o decizie corectă pe care ne-o asumăm împreună. Împreună o să continuăm”, a adăugat liderul PSD Marcel Ciolacu.

Nicolae Ciucă a subliniat că discuțiile cu sindicatele din educație vor continua și a făcut un apel la profesori să renunțe la grevă: „Nu ne putem permite să dezechilibrăm bugetul”.

Premierul a precizat că măsurile prezentate până în prezent au fost îndreptate în direcţia de a demonstra cadrelor didactice că tot ceea ce îşi asumă guvernul, va îndeplini.

Ciucă a vorbit și despre stabilitatea pe care guvernul a sigurat-o, despre creșterea economică a României, dar şi despre inflaţie, precizând că există premise ca până la finalul acestui an procentul acesteia să scadă la un nivel de doar o cifră.

La rândul său, președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat că decizia de amânare a rotativei guvernamentale este cea corectă.

„Cred că este decizia corectă ca să nu intrăm în discuții politice până nu rezolvăm această grevă a profesorilor”, a spus liderul PSD.

Și liderul UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că decizia amânării rotativei este bună, precizând că ”în continuare este nevoie de predictibilitate și responsabilitate”.

Marcel Ciolacu:

„Cred că este decizia corectă ca să nu intrăm în discuţii politice până în rezolvăm această grevă a profesorilor urmând, pe urmă, să găsim, tot împreună, calendarul cel mai bun pentru a se face rotaţia”.

Kelemen Hunor:

„În continuare sunt convins că e nevoie de predictibilitate, e nevoie de responsabilitate şi e nevoie de a întări încrederea în societate. Există emoţii în societate, cunoaştem problemele societăţii şi ne-am asumat să le rezolvăm. În această perioadă am avut multe incendii – cu o mână am stins incendiile, cu mâna cealaltă am construit, fiindcă acesta este rostul guvernării. (…) Problemele din sistemul de învăţământ sunt cunoscute pentru guvern şi pentru această coaliţie, pot fi rezolvate. Rezolvarea este în mâna Guvernului, în mâna Parlamentului şi rezolvarea trebuie să fie una etapizat, dar da, avem nevoie de învăţământ de calitate, cum avem nevoie de servicii publice de calitate pentru fiecare om, pentru fiecare comunitate şi vom reuşi să le rezolvăm, aşa cum am reuşit şi până acum din 2020 şi apoi din 2021. Aseară am decis împreună să continuăm în această formulă, cu Nicolae Ciucă premier şi să dăm răspuns aşa cum doreşte societatea şi aşa cum ne-am asumat în programul de guvernare”.

Klaus Iohannis: Nu se face rotativă în timpul grevei din Educație

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, joi, la Sibiu, că rotativa guvernamentală se amână, pentru că nu se se poate produce în timpul grevei din educație. Președintele a subliniat: ”nu e important dacă se face peste o săptămână sau două, ci să avem o procedură clară și stabilitate”.

Nu este clar de ce președintele vorbește de ”procedură” și de ”stabilitate”: procedura de schimbare a guvernului este detaliată în Constituție, iar protocolul semnat de PNL și PSD conține detaliile ce trebuie respectate.

Schimbarea echipei guvernamentale se poate realiza

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, este cel care a anunțat, în urmă cu o săptămână, că negocierile din coaliție se suspendă până la rezolvarea problemelor de pe ”agenda românilor”: greva din Educație și reforma pensiilor speciale.

Președintele Iohannis a fost întrebat de presă despre respectarea calendarului din protocolul coaliției referitor la rotația premierilor. Afirmațiile președintelui, transmise de Digi24, au fost:

Nu am de gând să mă opun niciunei formule care duce la o guvernare stabilă. Încă se poartă discuții, negocieri. Coaliția va stabili cum trebuie să arate viitorul guvern

Fiind azi joi și greva încă neîncheiată, vom vedea dacă reușim să începem procedura mâine sau peste câteva zile. Nu e important dacă mâine sau peste o săptămână – două se face rocada. Important e să avem o procedură clară, să avem stabilitate

Mâine ar trebui să înceapă procedura, asta dacă mâine se încheie greva.

E nevoie ca Guvernul și coaliția să negocieze în continuare

Nu cred că se va face rotația în timpul unor negocieri

