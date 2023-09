România și-a doborât propriul record al ponderii regenerabilelor în mixul energetic. Cum stau celelalte state UE

România și-a doborât propriul record al ponderii energiei produse din surse regenerabile din mixul energetic național. În primele 6 luni ale acestui an, regenerabilele au reprezentat mai mult de 50% din producția totală de electricitate, arată un studiu Ember publicat miercuri.

În acest moment, România poate să crească în continuare producția de energie regenerabilă, dar rețeaua electrică de transport a Transelectrica, în special în Dobrogea și în Banat, nu se dezvoltă în același ritm cu producția de energie.

Contextul european

Prima jumătate a anului 2023 a înregistrat un colaps în UE al producției de electricitate pe bază de combustibili fosili. Eolianul și solarul și-au continuat creșterea, producția de energie solară crescând cu 13% față de aceeași perioadă din 2022, iar energia eoliană cu 5%. Hidro și nuclearul își revin de la minimele istorice din 2022, deși perspectiva lor pe termen lung este incertă.

Scăderea importanței combustibililor fosili în producția de electricitate a fost determinată în principal de o scădere semnificativă a cererii de energie electrică, pe fondul prețurilor persistente ridicate la gaz, o reducere a producției industriale și a măsurilor de urgență din timpul iernii trecute.

Era cărbunelui apune

Între ianuarie și iunie 2023, combustibilii fosili au generat 410 TWh în UE, reprezentând 33%, cel mai scăzut procent din 2015 încoace. Scăderea a fost condusă de cărbune ( minus 23% în UE în prima jumătate a anului), în timp ce gazul a scăzut cu 13% de la an la an.

În luna mai 2023, cărbunele a stabilit un record, generând mai puțin de 10% din producția de energie electrică a UE.

În șapte țări – Austria, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Italia, Polonia și Slovenia – arderea combustibililor fosili a atins cel mai scăzut nivel din acest secol.

Cererea de energie, la cel mai scăzut nivel din 2008 încoace

Pe fondul prețurilor ridicate, cererea de energie electrică a scăzut substanțial în primele 6 luni din 2023, până la un minim record de 1.261 TWh, chiar sub nivelul scăzut din timpul pandemiei (1.271 TWh în 2020) și cel mai scăzut din 2008 pentru statele membre UE.

Creșterea energiei solare a continuat în prima jumătate a anului, cu o producția în creștere cu 13% față de aceeași perioadă din 2022.

România, în trend european la producția de energie eoliană

Producția eoliană a crescut cu 5%, în timp ce hidrocentrala și-a revenit la niveluri medii (+11%). Nuclearul a scăzut (-4%), dar urmează să se îmbunătățească pe măsură ce anul continuă. Din ianuarie până în iunie, 17 țări au generat cote record de energie din surse regenerabile, Grecia și România depășind pentru prima dată 50%, iar Danemarca și Portugalia, ambele depășind 75%.

O Uniune a soarelui și vântului

Prima jumătate a anului 2023 arată dovezi ale efortului semnificativ pe care UE l-a depus pentru a accelera implementarea surselor regenerabile, cu creșterea capacității solare în special.

După adăugări record de 33 GW în 2022, ritmul a continuat în 2023. În primele șase luni ale anului, Germania a adăugat 6,5 GW (+10%) de nouă capacitate de producție energie solară, în timp ce Polonia a adăugat peste 2 GW (+17% ) și Belgia 1,2 GW (+19%).

Italia a instalat 2,5 GW de energie solară în primele șase luni ale anului 2023, comparativ cu un total de 3 GW pentru întregul an 2022, în timp ce Franța a adăugat cel puțin 600 MW în primul trimestru al anului 2023, puțin peste implementarea sa în aceeași perioadă a anului trecut. Se așteaptă ca Spania să ajungă la un plus de 7 GW în acest an.

La sfârșitul anului 2022, România avea o capacitate instalată de 1.538 MW de parcuri de panouri fotovoltaice, iar aproape jumătate din aceasta este instalată în regiunea Muntenia.

