”România aparține Schengen și nu există niciun motiv justificabil pentru a nu primi România și Bulgaria. Trebuie să mergem mai departe, ca această chestiune să se rezolve în 2023.” Declarațiile au fost făcute luni de președintelui Parlamentului European, Roberta Metsola, după o întâlnire cu președintele Klaus Iohannis.

Eșecul înregistrat de România și Bulgaria în Consiliul JAI din 8 decembrie și calea de urmat au fost subiecte de discuție în tete-a-tete-ul Robertei Metsola cu Klaus Iohannis. Cei doi au susținut o conferință de presă după discuții.

Președintele României a precizat că a apreciat implicarea Parlamentului European și a președintelui său – ”care au fost din capul locului de partea noastră” – în încercarea de a convinge Austria că România merită să facă parte din Spațiul Schengen. ”Am rugat-o să păstreze această abordare, cu speranța noastră legitimă ca România să devină parte din spațiul Schengen din 2023”, a afirmat președintele Iohannis.

”Îmi doresc să fie clar că România aparține spațiului Schengen și noi vom continua să o susținem”, a anunțat și Roberta Metsola.

Despre scandalul de corupție din PE

”O chestiune complicată, neașteptată, este scandalul care a izbucnit acum câteva zile în Parlamentul European, legat de acuzații de corupție. O spun public: o susținem 100% pe președinta PE, felul direct, deschis și ferm în care a abordat aceste chestiuni este cu siguranță calea corectă”, a anunțat președintele Iohannis.

La rândul său, președintele Parlamentului European a afirmat pe acest subiect: ”Va exista toleranță zero pentru corupție. Dacă există lipsă de transparență referitoare la membrii PE atunci trebuie rezolvată această problemă. Când am spus și spun că am îngrijorări o spun serios. PE susține regulile în toată lumea, nu numai în comunitatea europeană.”

***