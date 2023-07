Revoltele violente au costat Franța un miliard de euro. Păgubiții

Franța a suferit pierderi de peste un miliard de euro din cauza protestelor violente din ultima săptămână, a declarat Geoffrey Roux de Bézieux, șeful celei mai mari federații patronale din Franța, Mișcarea Întreprinderilor din Franța (MEDEF), într-un interviu acordat ziarului francez Le Parisien.

„Peste 200 de magazine au fost devalizate complet, 300 de sucursale bancare distruse, 250 de magazine de tabac afectate, cu metodele folosite fiind de o violență absolută. Totul a fost furat, chiar și casele de marcat, înainte de a da le foc pentru a le distruge complet. Asigurătorii sunt mobilizați pentru ca dosarele de pagubă să avanseze cât mai repede, și sunt destul de încrezător că afacerile în cauză vor fi compensate”, a spus el.

În ciuda afirmației lui Bézieux că pierderile suferite de companii vor fi compensate rapid, societățile de asigurări măresc constant primele de asigurare din cauza riscului crescut al izbucnirii de noi revolte violente, ceea ce îi afectează în special pe micii antreprenori.

Nu au fost evaluate pagubele la clădirile publice, turismul

Cu toată cifra enormă a pagubelor, Bezieux precizează că în aceasta nu au fost incluse efectele asupra turismului și nici daunele aduse instituțiilor publice precum școli, biblioteci, secții de poliție precum și sutele de autovehicule incediate în timpul violențelor extinse la nivel național. Distrugerile au vizat, de exemplu, și biblioteca Alcazar din Marsilia, una dintre cele mai mari din țară, repararea pagubelor provocate de incendiu probabil că îi va costa milioane de euro pe plătitorii de taxe și impozite.

„Este prea devreme pentru a da o cifră exactă a daunelor, dar suntem la mai mult de un miliard de euro, fără să luăm în calcul pierderile aduse turismului. Videoclipurile cu revoltele, care au circulat în întreaga lume, dăunează imaginii Franței. Este întotdeauna dificil de știut dacă impactul va fi de durată, dar cu siguranță va exista o scădere a rezervărilor în această vară, un sezon care începuse promițător. Multe sejururi au fost deja anulate”, a spus Bézieux.

Violențele provocate de moartea lui George Floyd au costat SUA 2 miliarde de euro

Revoltele provocate de moartea lui George Floyd în Statele Unite au produs distrugeri de aproximativ 2 miliarde de euro, cifră contestată însă de mai mulți experți, care o consideră prea mică față de realitate. Franța totuși, este o țară mult mai mică decât SUA și a ajuns să înregistreze pagube de peste 1 miliard de euro în doar șapte zile.

Afirmațiile conform cărora Europa are nevoie de mai mulți imigranți pentru a susține finanțele publice nu se confirmă în realitate. Argumentul că migranții vor plăti la sistemul de pensii al țărilor europene a fost invalidat deseori, deoarece țări precum Franța sau Germania cheltuie deja zeci de miliarde de euro anual pentru cazarea lor, educație și ajutoare de șomaj.

Atunci când pierderile provocate de desele violențe din banlieues-urile franceze sunt luate în considerare, împreună cu cheltuielile semnificative cu forțele de ordine angajate pentru a păzi comunitățile de migranți, argumentul privind beneficiile financiare ale imigrației în masă par, cel puțin în Franța, să nu reziste în fața realității.

De fapt, marea majoritate a francezilor – chiar înainte de revoltele violente – considerau că Franța a primit prea mulți migranți și că imigrația a adus mai multe dezavantaje decât avantaje.

Președinte Emmanuel Macron promite „răspunsuri fundamentale”

La întâlnirea de marţi cu 241 de primari din localităţile afectate de revolte, şeful statului francez a subliniat că se impune un „răspuns pe măsura celor experimentate” şi s-a oferit să acorde „sprijin moral” şi ajutor la refacerea facilităţilor publice distruse.



Macron a remarcat cu acest prilej că „vârful” revoltelor a trecut, adăugând însă că mai este nevoie de precauţie în zilele şi săptămânile următoare şi că prioritatea trebuie să o constituie o „ordine durabilă”.



El a menţionat şi că trebuie luată în considerare blocarea social media pentru a preveni noi revolte.



„Dacă lucrurile scapă de sub control, ai putea fi pus în situaţia de a reglementa (reţelele sociale) sau de a le închide. Desigur, acest lucru nu trebuie făcut sub impulsul momentului şi mă bucur că nu am procedat aşa”, a insistat Macron, care anterior acuzase social media că alimentează această violenţă, menţionând în special Snapchat şi TikTok, platforme pe care se organizează „adunări violente”.

Aproape 4.000 de rețineri

Un bilanţ prezentat miercuri de Ministerul de Interne francez şi citat de AFP a indicat că intensitatea revoltelor începute pe 27 iunie a continuat să scadă în noaptea de marţi spre miercuri, tendinţă înregistrată începând de duminică.



Conform acestui bilanţ, pe plan naţional 16 persoane au fost reţinute, şapte dintre ele la Paris, şi opt clădiri au fost incendiate sau avariate, fiind înregistrate în total 202 incendii în spaţii publice, mai ales pubele şi maşini. Circa 45.000 de poliţişti şi jandarmi au fost mobilizaţi în cursul nopţii şi niciunul nu a fost rănit.



Marţi, autorităţile au anunţat că 3.625 de persoane au fost reţinute pe plan naţional de la începutul revoltelor, dintre care 1.124 minori, 990 dintre ele fiind deferite justiţiei şi 380 încarcerate.

Moartea lui Nahel, care a declamșat violențele de stradă

Franța a fost zguduită de proteste violente, soldate cu lupte de stradă între manifestanți și forțele de ordine după uciderea de către un polițist a unui tânăr de 17 ani, care s-a opus reținerii sale în momentul când a fost prins conducând fără permis. Moartea tânărului Nahel de origine algeriană a provocat revolta comunității de migranți, majoritatea provenind din nordul Africii.

Incidentul a fost interpretat ca o acțiune rasistă a poliției și denota falia dintre comunitatea migrtanților, majoritatea musulmani și populația de etnie franceză.

