Viitorul, citit în opțiunile universitare ale tinerilor: Record de candidați la universitățile de științe aplicate

de Mariana Bechir , 21.7.2021

Facultățile din România sunt în plină desfășurare a admiterii, iar mai multe universități au anunțat un număr record de candidați.

La Universitatea București se observă o creștere a apetitului tinerilor pentru științe, în special pentru programele de studiu cu o componentă aplicativă semnificativă. La specializarea Tehnologia Informației, de exemplu, sunt 28 de candidați pe un loc fără taxă.

Trendul ascendent se observă nu doar la București, ci la Politehnicile din toată țara: se caută specializările de mare perspectivă, precum IT&C, atât în privința ofertei, cât și a cererii.

Persistă însă problemele pentru celelalte domenii, unde părinții nu înțeleg că o licență în Ingineria Materialelor le poate asigura copiilor lor un viitor sigur, iar guvernanții nu fac nimic pentru a sprijini universitățile de top să crească numărul de locuri, în pofida crizei de pe piața muncii și a disperării companiilor în căutare de angajați înalt calificați.

Politehnica București, “cea mai mare fabrică de ingineri” din România

UPB a scos la concurs anul acesta 5.000 de locuri fără taxă (din totalul de 5.850), la 15 facultăți și 85 de programe de studii.

La Facultatea de Automatică și Calculatoare, unde studenții primesc oferte generoase din partea angajatorilor încă din anul III, concurența a ajuns la patru tineri pe un loc. Absolvenții acesteia sunt printre cei mai bine plătiți angajați din țară, astfel încât raportul dintre cei care aleg să muncească în străinătate și cei care rămân în țară s-a inversat – dacă 80% din absolvenții din urmă cu câțiva ani plecau din România, acum procentul a coborât sub 20%.

Foarte solicitate sunt și Facultățile de Inginerie Industrială și Robotică sau Inginerie Spațială. Problemele apar însă la celelalte programe de studii

Companiile stau la ușile marilor universități și vânează sute de absolvenți. E nevoie de sprijin din partea statului pentru a crește numărul de ingineri

Rectorul Mihnea Costoiu (foto) a declarat pentru cursdeguvernare.ro, că oferta UPB este cu mult sub nevoia economiei, însă orice creștere a capacității UPB peste 30.000 de studenți s-ar face în detrimentul calității pregătirii lor, în absența unui sprijin din partea statului.

Rectorul acuză criteriile egalitariste ce stau la baza mecanismului de finanțare a instituțiilor de învățământ superior, un mecanism ce nu ține cont de performanța facultăților, deși universitățile de top din România cer acest lucru de mai mulți ani, avertizând că situația de acum va afecta pe termen lung creșterea economică.

Rata de angajare în cel mult un an de la absolvire este de peste 95%, în cazul studiilor de licență, și de aproape 100% în rândul absolvenților de masterat, conform rectorului Mihnea Costoiu.

Nevoia de ingineri, a explicat acesta, este dovedită de cererile în creștere pe care firmele le adresează UPB – de la 800 de joburi oferite săptămânal, săptămâna trecută s-a ajuns la un număr de 1.200 de noi locuri de muncă prezentate. Miercuri dimineața, în mai puțin de trei ore, UPB a primit solicitări din partea a două firme care vor să angajaze fiecare câte 200 de tineri ingineri.

SNSPA – șapte candidați pe un loc fără taxă

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) înregistrează cea mai mare concurenţă din ultimii 15 ani – au fost scoase la concurs 800 de locuri fără taxă la cele 10 programe de studii universitare de licenţă şi au fost înregistrate aproximativ 5.340 de candidaturi depuse de absolvenții de liceu înscrişi online în platforma de admitere a instituţiei.

Rectorul SNSPA, prof. univ. dr. Remus Pricopie, a precizat că la admiterea din această vară, instituţia de învăţământ superior a înregistrat cel mai mare număr de candidaţi din ultimii ani.

“Concurenţa a crescut anul acesta, fiind în medie de şapte candidaţi pe un loc la buget, pe toată universitatea. Tineri din toată ţara ne-au arătat că îşi doresc să devină studenţi la SNSPA şi s-au arătat interesaţi de oportunităţile academice pe care consorţiul european CIVICA le oferă. SNSPA este locul în care absolvenţii de liceu, care au promovat Bacalaureatul cu rezultate bune, se pot pregăti, la standarde euro-atlantice, în domeniul ştiinţelor guvernării. Sunt extrem de bucuros că printre candidaţi se află tineri proveniţi din centrele de plasament, pentru care avem o politică instituţională specială şi le oferim burse pe tot parcursul anilor de studii”, a declarat Remus Pricopie, citat în comunicat.

De asemenea, se constată și o creștere a numărului tinerilor din Republica Moldova şi al celor din diaspora care doresc să studieze la SNSPA, dar şi al cetăţenilor străini.

În perioada 20-25 iulie 2021, fiecare candidat va confirma locul la programul de studii la care a fost admis şi se va înmatricula conform calendarului anunţat de fiecare facultate în parte. Condiţiile de admitere sunt stabilite în funcţie de domeniul fiecărui masterat şi presupun evaluarea unei probe de concurs, realizată de candidat/ă conform condiţiilor specifice domeniului, afişate pe website-urile instituţiei.

SNSPA este membră CIVICA – Universitatea Europeană de Ştiinţe Sociale, alianţă universitară europeană care aduce împreună, într-un campus online, opt instituţii de prestigiu în domeniul ştiinţelor sociale, umaniste, în managementul afacerilor şi politicilor publice: Sciences Po (Franţa), Bocconi University (Italia), Central European University (Ungaria), European University Institute (organizaţie interguvernamentală europeană), Hertie School (Germania), SNSPA (România), Stockholm School of Economics (Suedia) şi London School of Economics and Political Science (Marea Britanie).

Universitatea București – 54 de candidați pentru un loc fără taxă la Facultatea de limbi moderne aplicate, 9.85 ultima medie de admitere la Tehnologia Informației

Pentru studiile de licență, Universitatea din București a oferit 4.515 de locuri bugetate în cele 19 facultăți. Cele mai multe locuri – 528 – sunt la Facultatea de Limbi străine, urmată de Litere – 510 și de Matematică și Informatică – 440.

Cea mai mare concurență este la Facultatea de limbi moderne aplicate, unde candidează 54 de absolvenți de liceu pentru fiecare loc bugetat.

La Facultatea de Matematică şi Informatică, cea mai căutată specializare a fost Tehnologia Informaţiei, cu 28 de candidaţi pe loc (aproape 5.000 de candidați) și 9,85 media ultimului intrat pe locurile fără taxă.

Conform unei postări pe Facebook a purtătorului de cuvânt al UB, Mirabela Amarandei, director Orientare Strategică Evaluare, Monitorizare și Politici Publice al UB și project Manager CIVIS, a European Civic University la UB, anul acesta se observă o creștere a apetitului tinerilor pentru științe, mai ales pentru programele de studiu cu o componentă aplicativă semnificativă (inginerie fizică, tehnologia informației, biochimie, chimie farmaceutică, chimie medicală).

Admiterea continuă până la 30 iulie, dată la care va fi anunțată situația finală.

Universitatea Babeș-Bolyai: Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, cea mai căutată

Înscrierile online pentru prima sesiune a admiterii 2021 la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca au început la 12 iulie 2021, numărul candidaților ajungând, după prima săptămână de înscrieri, la 17.000 pentru studiile de licență.

Pentru anul universitar 2021-2022, UBB scoate la concurs 5.279 de locuri bugetate destinate absolvenților de liceu, peste 10.670 de locuri în regim cu taxă și 2.840 de locuri pentru învățământ la distanță și cu frecvență redusă pentru studii universitare de nivel licenţă.

Cele mai căutate facultăți ale UBB (după prima săptămână de înscrieri):

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, care a atras peste 3.300 de absolvenți de liceu

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor – cu 3.126 de candidați înscriși pentru studiile de licență

Facultatea de Matematică și Informatică, unde au fost depuse aproape 1.600 de dosare

Facultatea de Litere, cu 1.589 de candidați

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, unde s-au înscris aproape 1.400 de candidați.

Perioada de admitere pentru noul an universitar este cuprinsă între 12 și 29 iulie 2021, iar înscrierile se desfășoară online.

Record de candidaţi la UMF ”Carol Davila” din Bucureşti

Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila” din Bucureşti înregistrează un nou record privind numărul de candidaţi înscrişi la examenul de admitere – pentru ocuparea celor 1.629 de locuri au aplicat 3.427 de absolvenţi de liceu.

“Pentru admiterea la studiile de licenţă din cadrul universităţii noastre asistăm şi anul acesta la un nou record, din perspectiva numărului candidaţilor înscrişi, 3.427 de absolvenţi de liceu, cu 101 mai mulţi în comparaţie cu cei care au concurat anul trecut şi cu peste 400 în plus faţă de numărul celor înscrişi la ediţia din 2019, ceea ce ne demonstrează un interes amplificat şi continuu al tinerilor faţă de profesia de medic”, a declarat rectorul Viorel Jinga, potrivit unui comunicat al UMF “Carol Davila”.

Situația înscrierilor:

Pentru cele 710 de locuri la Facultatea de Medicină s-au înscris 2.337 candidaţi

pentru Facultatea de Medicină Dentară – 595 de candidaţi pe 213 de locuri

Facultatea de Farmacie – 122 de candidaţi pe 121 de locuri

Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală – FMAM (4 sau 3 ani de studiu) – 345 de candidaţi pe 192 de locuri.

Pentru candidaţii ale căror medii de admitere nu vor permite accederea la studiile universitare de licenţă pe locurile finanţate de la bugetul de stat sunt puse la dispoziţie alte 393 de locuri cu taxă.

Anul acesta, 32 de premianţi ai olimpiadelor naţionale şi internaţionale la discipline precum biologie, fizică sau chimie au decis să-şi continue performanţa la UMF “Carol Davila”, accederea acestora în universitate fiind posibilă, conform normelor Ministerului Educaţiei şi Cercetării, fără examen de admitere.

Dintre cei 3.427 de candidaţi care vor intra în concurs 13 au obţinut nota maximă, 10, la examenul de Bacalaureat. De asemenea, 513 au obţinut la examenul de Bacalaureat note între 9,50 şi 9,99, iar alţi 997, note între 9,00 şi 9,49.

Taxa de studiu stabilită de către Senatul UMF “Carol Davila” pentru ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2021-2022 este:

de 15.000 lei/an de studiu pentru Medicină, Medicină Dentară

10.000 lei/an pentru Farmacie

8.000 lei/an de studiu pentru FMAM

În 2020, la UMF “Carol Davila” au fost scoase la concurs 1.160 de locuri finanţate de la bugetul de stat şi 292 locuri cu taxă pentru care au candidat 3.326 de absolvenţi de liceu dintre care 2.246 la Medicină şi 541 la Medicină Dentară.

Universitatea Transilvania – Cel mai mare număr de candidaţi din ultimii 10 ani

Peste 10.000 de candidaţi vor participa la admiterea din sesiunea de vară la programele de licenţă zi de la Universitatea Transilvania din Braşov, numărul acestora fiind unul record pentru ultimul deceniu, conform unui comunicat al UniTBv.

La finalul celor 6 zile de înscrieri, au fost validate 10.812 dosare depuse, cu 11% mai multe decât anul trecut, candidaţii fiind din toate judeţele României şi din alte 19 ţări.

Universitatea braşoveană a scos, anul acesta, la concurs peste 6.000 de locuri la cele 18 facultăţi, dintre care aproximativ 2.800 sunt finanţate de la buget.

Cea mai mare concurenţă a fost la Facultatea de Medicină, unde admiterea este pe bază de examen, nu mai puţin de 1.729 de candidaţi înscriindu-se pentru unul dintre cele 355 de locuri, din care 149 bugetate.

Peste 1.500 de dosare au fost depuse la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea afacerilor (1.522 de dosare pentru 625 de locuri, dintre care 213 locuri bugetate).

La facultăţile cu profil IT şi ingineresc s-a înregistrat, de asemenea, un număr semnificativ de candidaţi, cea mai mare concurenţă fiind la Facultatea de Matematică şi Informatică – 1.018 dosare pentru 275 de locuri, din care 149 bugetate, şi la Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor – 1.001 dosare pentru 515 locuri, din care 332 bugetate.

Cei mai puţini candidaţi se află la facultăţile de Design de Mobilier şi Inginerie a lemnului (64), Ştiinţa şi Ingineria Materialelor (48) şi Muzică (37).

La 15 din cele 18 facultăţi, admiterea candidaţilor se realizează pe bază de dosar, excepţie făcând Facultăţile de Medicină, Muzică şi Educaţie fizică şi sporturi montane.

În prezent, la Universitatea Transilvania din Braşov învaţă peste 20.000 de studenţi.