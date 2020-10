[RBL] Antifragilitatea afacerii vine din recunoașterea și evitarea surselor de fragilitate

de Vladimir Ionescu , 28.10.2020

Peste 250 de lideri de business din România au dezbătut despre cum pot deveni antifragili în diverse paliere ale afacerilor și vieții lor, în prima zi a Conferinței Naționale RBL – Antifragilitate într-o lume a crizelor. În cadrul celor 3 paneluri, invitații au abordat subiecte precum antifragilitatea României, ca națiune, cum ne pregătim pentru ceea ce va urma acestei crize, dar și cum putem construi modele de business mai pregătite să facă față crizelor.

„Ca să ajungem la modele de business antifragile mai întâi trebuie să evităm toate elementele care pot fi surse de fragilitate pentru business-urile noastre, precum: gradul de îndatorare, structura de costuri rigidă, costuri fixe foarte mari, lipsa unui avantaj competitiv/ brand cu notorietate, marginile de profit mici etc.” a declarat Iulian Cîrciumaru, Managing Partner, V7 Capital, oferind una dintre concluziile principale ale zilei.

În sesiunea de deschidere, România (anti)fragilă? moderată de Sorin Axinte, managing partner GLUE și membru fondator RBL, antreprenorii și executivii participanți au aflat riscurile și oportunitățile României, atât la nivel global, cât și de la „firul ierbii”.

Antonia Colibășanu, Chief Operating Officer la Geopolitical Futures, a vorbit despre polarizarea globală și intra-națională, restructurarea polilor de putere, resursa umană și infrastructura critică.

Cristian Grosu, redactor-șef la cursdeguvernare.ro, a subliniat că principalele riscuri țin de (in)utilizarea împrumuturilor guvernamentale, deficitele care duc la o fiscalitate haotică și lipsa proiectelor de mare anvergură, pe când oportunitățile țin de asumarea unui plan concret de dezvoltare, cuplarea la proiecte transnaționale și dezvoltarea IT-ului până la 20% din PIB. Cristian Grosu a mai arătat că, la nivel individual, meta-competențele (cf. Mircea Miclea) sunt cele care ne ajută să facem față oricărui scenariu de viitor, iar ca soluții sistemice ne uităm la depășirea pandemiei și capacitarea meta-resursei – oamenii.

Cea de-a doua sesiune – Lumea (post) COVID-19/ The World (After) COVID-19, moderată de Alina Burlacu, Director General RBL, a abordat subiecte precum: mega trenduri globale și transformări sistemice, dezvoltarea de afaceri sustenabile și verzi și importanței wellbeing-ului în aceste momente.

Margareta Drzeniek, Managing Partner la Horizon Group a subliniat că „Long-term e deja aici și e nevoie să luăm decizii renunțând la „bias-uri” pe care le avem despre lumea în care trăim”.

Bedriye Hulya, Sector Empowerment Lead la The Wellbeing Project, a arătat că „a ne accepta propria fragilitate este primul pas spre antifragilitate”, iar Ursula Woodburn, Program Manager al Cambridge Institute for Sustainability Leadership ne-a transmis că reziliența unei afaceri poate fi asigurată, în primul rând, prin investiția în „green economy”.

În sesiunea de închidere a zilei – SCALING-UP IN THE NEW NORMAL – căi de creștere ANTIFRAGILE pentru managerii și antreprenorii români – Claudiu Vrînceanu, Project Manager ScaleOut și invitații săi, Andrei Gemeneanu, Managing Partner Morphosis Capital, Iulian Cîrciumaru, Managing Partner, V7 capital și Remus Pop, co-fondator și COO Neurolabs au oferit participanților idei despre cum pot fi dezvoltate modele de business antifragile.

Spre exemplu, un anumit nivel de antifragilitate se poate obține doar investind și este recomandat antreprenorilor să fie atenți la lipsa fluctuațiilor dintr-o piață, care face ca riscurile ascunse dintr-un sistem să se acumuleze și să devină cu atât mai vulnerabil când apar turbulențe, cum este criza pe care o trăim.

În cadrul evenimentului au avut loc și 7 breakout rooms în care participanții au răspuns împreună la o serie de întrebări pe teme legate de macroeconomie, fiscalitate, forță de muncă, investiții sustenabile și formarea de capital românesc. Discuțiile din breakout rooms au fost moderate de: Miruna Enache – EY România, Angela Rosca – TaxHouse, Mitel Spataru – FiNEXPERT, Theodor Artenie – Schoenherr, Alexandra Smedoiu – Deloitte, Sergiu Neguț – FintechOS, Florin Vișa – berd și Adam Lessing – LGT Bank Austria.

În următoarele 2 zile, conferința va aborda antifragilitatea în leadership, educație, inovație și digitalizare. De asemenea, vor mai avea loc 18 breakout rooms pe teme legate de: telemuncă, performanța angajaților, deficitul de meseriași, transferul de bune practici între business și școală, precum și multe altele. Concluziile celor 26 de breakout rooms vor fi prezentate în sesiunea de închidere a Conferinței.

Conferința Națională RBL – ANTIFRAGILITATE într-o lume a crizelor oferă cadrul în care să discutăm despre cum facem față incertitudinii și cum ne putem folosim de ea ca să devenim antifragili în diverse situații sau paliere ale vieții: societate, business, educație și economie.

Timp de trei zile (27-29 octombrie 2020), te așteptăm online cu:

6 speakeri străini cu expertiză în ceea ce privește educația, antreprenoriatul, future trends, modele noi de business, economie sustenabilă și wellbeing;

17 speakeri români

34 de moderatori de sesiuni și breakout rooms

8 sesiuni plenare, dezbateri și live talks;

26 de breakout rooms pe teme variate de la piața muncii, fiscalitate, investiții, educație, debirocratizare, digitalizare și inovație, relația cu mediul public etc.

DESPRE RBL Romanian Business Leaders (RBL) este o organizație apolitică, neguvernamentală și non-profit care oferă o platformă de acțiune și implicare socială pentru 1.000+ antreprenori și șefi de companii din mediul de business privat. RBL face România o țară mai bună pentru business și pentru români, prin proiecte care îmbunătățesc antreprenoriatul, educația și buna guvernare în România.