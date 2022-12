Guvernul condus de Giorigia Meloni a plasat, joi, în administrarea provizorie a statului rafinăria ISAB a gigantului petrolier rus Lukoil, situată în Priolo (Sicilia), pentru a evita închiderea acesteia şi pentru a garanta continuitatea aprovizionării naţionale cu energie, informează Reuters.

Rafinăria ISAB controlată de Lukoil, una din cele mai mari din Europa, care reprezintă o cincime din capacitatea de rafinare a Italiei, riscă să fie nevoită să oprească producţia din cauza intrării în vigoare, pe 5 decembrie, a embargoului UE privind importul de ţiţei rusesc pe mare.

Rafinăria Lukoil s-a bazat exclusiv pe petrolul rusesc, deoarece băncile au încetat să mai finanțeze Lukoil și să ofere garanțiile necesare pentru a cumpăra petrol din altă parte, după invazia Moscovei a Ucrainei în februarie.

Rafinăria Lukoil, în administrarea statului timp de 12 luni, cu posibilitate de prelungire

Administrarea provizorie este prevăzută pentru o perioadă de cel mult 12 luni, dar poate fi prelungită „în caz de pericol grav și iminent” în securitatea aprovizionării cu energie, conform Reuters.

Un decret în acest sens a fost adoptat de Consiliul de Miniştri.

„Intervenţia de urgenţă urmăreşte să protejeze atât un pol energetic naţional strategic, cât şi nivelurile de ocupare a forţei de muncă atât de importante pentru Sicilia şi întreaga ţară”, a comentat premierul Giorgia Meloni într-un scurt comunicat de presă, fără a preciza conţinutul decretului, informează Agerpres.

Prin această măsură, guvernul de la Roma urmează exemplul Berlinului, care în septembrie a preluat controlul asupra activităţilor în Germania ale grupului petrolier rus Rosneft, care administrează numeroase rafinării.

Rafinăria ISAB are o capacitate anuală de rafinare de zece milioane de tone de ţiţei, care poate ajunge până la 14 milioane de tone şi asigură aproximativ 20% din necesarul intern.

Într-o declarație, premierul Giorgia Meloni a precizat că schema de tutelă a avut ca scop garantarea continuității rafinăriei ISAB, care angajează direct aproximativ 1.000 de lucrători într-o zonă defavorizată economic.

Se reiau negocierile referitoare la vânzarea rafinăriei

O sursa apropiată discuțiilor a declarat pentru Reuters că grupul ENI, controlat de statul italian, s-ar putea implica mai mult în această chestiune, fără a oferi însă mai multe detalii.

„Soluţia tutelei va fi folosită pentru a căuta potenţiali cumpărători, fără a exclude neapărat calea naţionalizării”, a menţionat Renato Schifani, preşedintele regiunii Sicilia, înaintea şedinţei Consiliului de Miniştri.

În acest sens, fondul american de investiţii Crossbridge Energy Partners negociază un acord cu Lukoil pentru achiziţia rafinăriei, a cărei valoare este estimată la 1 – 1,5 miliarde de euro, a informat joi Financial Times.

Casa de comerț Litasco, prin care Lukoil deține rafinării în România, Italia și Bulgaria și 45% din rafinăria Zeeland din Țările de Jos, urmează să se divizeze în două entități.

Activitatea în UE a Lukoil și a casei de comerț Litasco, înregistrată în Elveția, nu este supusă sancțiunilor europene.

Cât despre aprovizionarea rafinăriei Petrotel – Lukoil din Ploiești, aceasta urmează să primească, de asemeni, petrol non-rusesc, potrivit unor surse apropiate rafinăriei.

Dan Drăgan: Nu există riscul să apară un deficit de carburanţi în România

În urmă cu trei zile, Dan Drăgan, secretar de stat în Ministerul Energiei din România, dădea asigurări, în cadrul unui eveniment organizat de InvestEnergy, că embargoul UE asupra ţiţeiului rusesc adus pe mare începând cu data de 5 decembrie nu va duce la un deficit de carburanţi pe piaţa locală.

Întrebat dacă Ministerul Energiei a discutat cu Lukoil şi dacă au fost găsite soluţii pentru ca rafinăria să nu se închidă, ceea ce ar duce la o lipsă de carburanţi pe piaţa din România, oficialul a răspuns: „Întotdeauna există mesaje care sunt provocatoare, caută lucruri care să atragă atenţia, acelaşi lucru se discuta şi la începutul acestui an. După cum am observat, nu am avut o întrerupere a furnizării de combustibili în România şi cred că nici în perioada următoare nu există un asemenea risc major”.

