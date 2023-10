Producția de țiței a României s-a redus cu peste 4% în primele 7 luni

România a produs, în primele şapte luni din 2023, o cantitate de ţiţei de 1,64 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 73.700 tep mai mică (-4,3%) faţă de cea din perioada similară a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Importurile de ţiţei s-au ridicat, în perioada ianuarie-iulie 2023, la 4,42 milioane tep, fiind cu 332.800 tep (-7%) sub cele consemnate în primele şapte luni din 2022.

Conform ultimei Prognoze a echilibrului energetic, publicate de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP) producţia de ţiţei este preconizată în 2023 la 3,050 milioane tone echivalent petrol (- 2,3% comparativ cu 2022).

CNSP semnalează că producţia de ţiţei a României se va situa pe o traiectorie descendentă în perioada 2023-2026, cu un ritm mediu anual de scădere de -2,2%, consecinţă a declinului natural al zăcămintelor şi menţinerii unităţilor existente de producţie.

Astfel, în 2024 aceasta va fi de 2,98 milioane tep (minus 2,3% faţă de anul anterior), în 2025 de 2,91 milioane tep (minus 2,3%) şi în 2026 de 2,855 milioane tep (minus 2%).

Pe de altă parte, importul de ţiţei va creşte în perioada menţionată cu un ritm mediu anual de 4,1%. Pentru 2023 sunt estimate importuri de 9,215 milioane tep (plus 5,1% faţă de anul anterior), pentru 2024 de 9,65 milioane tep (plus 4,7%), pentru 2025 de 10 milioane tep (plus 3,6%) şi pentru 2026 de 10,3 milioane tep (plus 3%).

***