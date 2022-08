Populația României ar fi scăzut la 19 milioane de persoane, în scădere cu circa un milion față de datele de la recensământul din 2011, a anunțat joi seara președintele Institutului Național de Statistică (INS), Tudorel Andrei, la Realitatea TV.

În 2011, populația stabilită a României a fost estimată la circa 20,12 milioane de persoane.

”Problema nu e că ne-am redus la 19 milioane. Aproximativ 19 milioane – populația aflata pe teritoriul României. Și populația din acte, după domiciliu a scăzut, în 2020 eram 22,1 de milioane, am scăzut sub 21 de milioane. Problema nu este că scădem, ci a dezechilibrelor între cele trei grupe de vârstă: sub 15 ani, între 15 și 65 de ani și peste 65 de ani. Atât timp cât nu există o armonie între acestea, și piramida vârstelor nu mai este, nici cilindru nu este, e o bază mică”, a declarat președintele INS.

El a precizat că această tendință riscă să ducă la dezechilibre pe piața muncii, dar și că, în medie, o femeie din România are 1,7 copii.

”Sunt pesimist în ce privește evoluția demografică. În 2020, la 143 de pensionari aveam 100 de copii sub 15 ani. Înseamnă dezechilibre majore la pensii și pe piața muncii. Nu mai e piramida vârstelor, e o bază mică”, a comentat Tudorel Andrei.

O altă tendință observată de specialiștii INS este scăderea populației din orașele reședință de județ și creșterea numărului de locuitori din localitățile limitrofe. Totodată, circa 46% din populație trăiește în mediul rural.

În afara țării sunt circa 4 milioane de români, a mai precizat Tudorel Andrei, citând un raport ONU.

”Migrația internațională s-a mai redus, nu mai e la nivelul anilor 2007-2008-2009, când am atins valori de vârf. Acum fluxul anual e relativ mic 50 de mii 60 de mii. Problema este e alta: navetiștii europeni câți sunt? Că cei plecați sunt 4-5-6 milioane, e important”, a comentat șeful INS.

Circa 95% din populația estimată a țării a completat chestionarele de recensământ.

”Aproape 47% din populație a completat chestionarele online, noi aveam 35% ca țintă”, a adăugat Tudorel Andrei.

Oficialul INS a precizat că în acest moment s-a încheiat culegerea datelor statistice din cadrul operațiunii de recenzare. Urmează verificarea acestora prin eșantionare, validarea și completarea datelor statistice.

