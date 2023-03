Mijloacele de impulsionare a recuperării debitelor care se rostogolesc la nesfârșit trebuie impulsionate, iar executarea silită trebuie intensificată, inclusiv prin modificarea Codului de procedură fiscală, este de părere președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Lucian Heiuș (foto).

“Trebuie să accelerăm și să impulsionăm mijloacele prin care recuperăm acele debite care se rostogolesc de la an la an și să intensificăm executarea silită. Și, aici, o să am o mare nevoie de Ministerul de Finanțe ca să ne ajute să modificăm un pic Codul de procedură fiscală.

Împreună cu o parte din partenerii sociali am avut discuții pe această modificare, pe partea de administrare. Chiar dacă am reușit să facem modificarea pe partea de inspecție fiscală, n-am reușit pe partea de administrare a veniturilor, dar sper ca în lunile următoare să putem să modificăm Codul de procedură fiscală și să dăm o mai mare elasticitate și să acordăm, bineînțeles, și un credit celor care sunt onești, dar care, la un moment dat, pot să treacă printr-o perioadă dificilă și trebuie să fie ajutați ca să parcurgă această perioadă mai nefericită din activitatea lor, dar, în același timp, să avem și noi instrumentele pentru a putea recupera de la cei care chiar nu înțeleg niciodată că trebuie să plătească ceea ce au de plată”, a afirmat Heiuș, citat de Agerpres.

În ceea ce privește modernizarea ANAF, Lucian Heiuș și-a exprimat speranța ca “greutățile” întâmpinate în general în procesul de achiziții publice, “să nu fie o piedică reală în demararea și achiziționarea serviciilor IT” de care instituția are nevoie pentru a implementa acele mari proiecte de digitalizare, finanțate din PNRR.

Șeful ANAF a subliniat că proiectele de digitalizare vor duce la o schimbare a modului în care contribuabilii interacționează cu ANAF, precum și la creșterea eficienței prin instrumente care sunt puse la dispoziție.

