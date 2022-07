Până în 2026, în România se vor cheltui bani publici pentru instalarea a 18.000 de stații de încărcare inclusiv pentru mașinile electrice pe care Ford Otosan Craiova le va produce începând din 2024, a spus premierul Nicolae Ciucă (foto, centru), cu ocazia ceremoniei de preluare oficială a uzinei Ford de la Craiova de către Ford Otosan, o companie în care Ford Motor Company și Koç holding A.Ş. au câte 41% din acțiuni.

„La nivelul Guvernului există un angajament asumat prin PNRR astfel încât la finele anului 2026 să realizăm 18.000 de staţii de încărcare – 13.000 sunt din fonduri europene, 5.000 vor fi finanţate de la bugetul de stat”, a spus Nicolae Ciucă, citat de Agerpres.

Ford Craiova trece în proprietatea Ford Otosan cu promisiunea că o versiune complet electrică a modelului Puma va fi construită la Craiova din 2024. Și vehiculul multi-funcţional compact Tourneo Courier va fi, de asemenea, construit la Craiova din 2023, cu o versiune complet electrică începând 2024, a anunțat compania, la jumătatea lunii martie.

„Este un transfer care vine cu o investiţie de 490 de milioane de euro în următorii trei ani”, a mai spus Nicolae Ciucă.

Turcii vor să cumpere piese de la partenerii lor

Producția uzinei din Craiova urmează să crească de la 150.000 de vehicule în acest an la 200.000 anul viitor, potrivit premierului Nicolae Ciucă, care s-a bucurat de progres și „pentru dezvoltarea industriei de automotive în România, pentru că am aflat astăzi că există o dezvoltare pe orizontală foarte consistentă.

Numai că turcii de la Ford Otosan vor să ia piese și de la companiile partenere din Turcia și ar vrea ca Guvernul să le sprijine să-și deschidă filiale în România.

Premierul a precizat că managerul general al Ford Otosan a solicitat un dialog în perioada următoare în ceea ce priveşte venirea în România a altor investitori – parteneri ai acestei companii, mai spune știrea Agerpres.

Este drept că modelele Transit Courier şi Tourneo Courier sunt proiectate şi dezvoltate de joint venture-ul Ford Otosan în Turcia, iar compania nu pare dispusă ca firmele de piese din România să le asimileze.

„Avem această deschidere şi sprijinim toate aceste demersuri” a declarat premierul dar nu este sigur că a răspuns astfel la solicitarea turcilor, căci a adăugat „că acest demers se încadrează foarte bine în demersurile Guvernului pentru protejarea economiei”.

Cele peste 500 de companii care lucrează în industria automotive reprezintă aproximativ 28% din Produsul Intern Brut, potrivit ministrului Economiei, Florin Spătaru, citat de Agerpres.

Și veșnica promisiune a infrastructurii de transport

Premierul a susţinut că trebuie acordată atenţia cuvenită dezvoltării infrastructurii rutiere şi feroviare.

„Este nevoie ca această infrastructură să asigure aprovizionarea la timp cu piese şi subansamble şi distribuirea la timp cu ceea ce se produce la Craiova şi nu numai. Am înţeles, de asemenea, că trebuie să avem pe masa de priorităţi dezvoltarea industriei de software – România are capabilităţi în acest sens, sunt o serie întreagă de domenii unde am demonstrat că putem să fim lideri în dezvoltarea software-ului în sectorul de business şi am înţeles că avem nevoie să dezvoltăm şi să venim cu noi discipline în sistemul de educaţie din România astfel încât să putem să asigurăm alinierea nevoii sectorului de business cu ceea ce se pregăteşte în sistemul de învăţământ”, a declarat Nicolae Ciucă.



Abonează-te la newsletter aici. Îți mulțumim că citești cursdeguvernare.

***