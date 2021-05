Premierul Cîțu merge la Bruxelles pentru negocieri pe PNRR cu Ursula von der Leyen

de Razvan Diaconu , 11.5.2021

Premierul Florin Cîţu pleacă în această după-amiază la Bruxelles, pentru negocieri privind Planul Național de Redresare și Reziliență, în baza căruia România ar urma să primească fonduri europene de 29 miliarde de euro.

Potrivit agendei premierului publicată narți pe site-ul Guvernului, Florin Cîţu se va afla în această seară la Bruxelles, unde are programată o cină de lucru cu preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Trebuie să ne gândim la cum accelerăm creşterea economică în perioada următoare. Soluţia pe care o avem acum este de a avea un PNRR de succes, să atragem cei 29,2 miliarde şi vă spun că se poate şi eu cred că vom fi printre singurele ţări din Uniunea Europeană care va atrage toţi aceşti bani”, a anunțat luni premierul.

Pe 29 aprilie, ministrul Ghinea anunța că ”mai sunt de armonizat diferenţe de opinie” între guvern şi Comisia Europenă. Domeniile propuse spre finanțare care încă nu au acceptul Comisiei Europene erau la acea dată:

infrastructură rutieră

irigaţii

fondurile pentru cultură

fondul pentru Unităţile Administrativ Teritoriale

Ministrul preciza: ”Trebuie să ne limităm fronturile de negociere. Nu putem să vrem tot şi mai ales trebuie să avem argumente tehnice foarte bune acolo unde vrem. Pe autostrăzi avem proiecte care pot fi gata până în 2026. Prioritatea absolută este Autostrada spre Moldova, A7. Acolo suntem fermi, stăm pe această poziţie. Dacă va fi acceptată nu am de unde să vă spun pentru că până la urmă butonul e la Comisie”.

Cristian Ghinea a anunţat pe 26 aprilie că România va depune la Comisia Europeană Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă pe 31 mai.

”Suntem după prima etapă de consultări ulterior acordului politic intern pe PNRR. Avem primul feed-back al Comisiei. O parte dintre componente sunt considerate foarte bune, mature și se vor regăsi cu siguranță în forma finală a programului. Alte componente, și acesta a fost și sub întâlnirii de la Cotroceni, am trecut în revistă programul și calendarul pentru a ajunge la o formulă în care să se potrivească în acea anvelopă de 29 de miliarde – știți că noi am depus proiecte în valoare totală de 41 de miliarde… În această situație e firesc că pe anumite componente să ai discuții, și asta se întâmplă în această perioadă”, spunea Cristian Ghinea la acea dată.

Cu 4 zile înainte, pe 22 aprilie, președintele Iohannis a afirmat: ”Vom evalua feedback-ul, primul feedback al Comisiei, vom îmbunătăți Planul. Ministerul se va prezenta din nou la Comisie cu Planul îmbunătățit și, în final, sunt convins că el va fi acceptat și vom putea să folosim acești bani.

Este o sumă foarte mare, 30 de miliarde de euro. Avem șanse imense să punem în practică care s-au tot amânat și avem șansa să facem investiții care până acum, tot din lipsa de bani, nu s-a realizat. Deci, eu sunt foarte hotărât că, împreună cu Guvernul, să ducem lucrurile în zona de succes.”