Premierul Nicolae Ciucă a solicitat joi instituţiilor abilitate – ANSVSA, ANPC – să vegheze ca în perioada sărbătorilor de Paşte să se evite escaladarea preţurilor la produsele care au cea mai mare căutare şi să asigure siguranţa alimentară.

Inițiativa premierului apare după ce, miercuri, Nicolae Ciucă a declarat că l-a trimis pe purtătorul de cuvânt al Guvernului în piață, pentru a vedea care sunt prețurile și cât ar costa o masă de Paște.

Constatările premierului au fost: prețurile ”nu sunt tocmai accesibile”, dar ele sunt fixate de ofertă.

Nicolae Ciucă: ”Am văzut partea aceasta de escaladare a prețurilor”

„Ne aflăm în Joia Mare, foarte curând vom sărbători Sfintele Paşti. Am primit mai multe întrebări, discuţii legate de preţurile la produsele pe care cetăţenii le preferă, le cumpără în aceste zile. Am văzut şi partea aceasta de escaladare a preţurilor la anumite produse. Am discutat cu instituţiile de linie astfel încât, prin ANSVSA, prin Autoritatea de Protecţie a Consumatorului, să veghem astfel încât să se evite specula şi cetăţenii să beneficieze de preţul corect al produselor şi, de asemenea, să asigurăm siguranţa alimentară peste tot acolo unde se comercializează astfel de produse.

Ca atare, tuturor autorităţilor care sunt îndrituite să vegheze pentru a putea să avem siguranţa că nu se speculează pe produsele care au cea mai mare căutare şi, de asemenea, să avem certitudinea că ele se vând în condiţii fitosanitare corespunzătoare le cer să fie permanent la datorie. Le mulţumesc de pe acum, pentru că vor fi de veghe permanent şi sper ca toate activităţile să se desfăşoare fără evenimente deosebite”, a spus Nicolae Ciucă la începutul şedinţei de Guvern.



El a menţionat că şi cadrele medicale, poliţiştii, jandarmii, pompierii vor asigura, ca de fiecare dată, serviciul permanent şi vor interveni dacă este cazul.

„Sperăm să nu fie cazul şi să petrecem sărbătorile în linişte. Ca atare, le mulţumesc tuturor celor care sunt la datorie, iar cetăţenilor noştri le doresc sărbători liniştite, să se bucure alături de familie şi de cei dragi! Sărbători frumoase!”, a mai spus premierul.