Plafonarea preţurilor la energie – defazată, imprecisă, suspectă, controversată

OUG 114 – așa numită de către creatorii ei, Darius Vâlcov și Eugen Teodorovici, „Ordonanța lăcomiei” – produce pierderi directe estimate (deocamdată) la…Citeste mai departe »

Publicat la data de 21.10.2019

Preţul energiei electrice pe piaţa spot atinge din nou maximul istoric de 750 de lei/ MW capacitate, care a mai fost înregistrat săptămâna…Citeste mai departe »

Publicat la data de 24.9.2019

Piaţa de electricitate din România înregistrează el mai mare preţ spot din regiune, cu livrare miercuri de 63,82 euro pe MWh, sau de…Citeste mai departe »

Publicat la data de 21.8.2019

România a importat în mai 2019 o cantitate de gaze de 1.185.490 MWh, de 353 de ori mai mult faţă de aceeaşi lună…Citeste mai departe »

Publicat la data de 22.7.2019

Termocentrala de la Rovinari, parte a Complexului Energetic Oltenia, și-a unul dintre grupurile energetice miercuri noapte, din cauza lipsei cărbunelui, în condițiile în…Citeste mai departe »

Publicat la data de 17.1.2019

Consumul intern de energie al României va crește cu avansuri anuale între 0,4% și 0,7%, până la 32,88 milioane de tone echivalent petrol…Citeste mai departe »

Publicat la data de 29.12.2017

Resursele de energie ale României au crescut, în 2014, cu 2,5% faţă de anul precedent, ajungând la 41,7 milioane de tone echivalent petrol…Citeste mai departe »

Publicat la data de 2.11.2015

Statele Uniunii Europene ar trebui să contracareze politică Rusiei de genul „divide şi cucereşte” privind preţul la gazele naturale exportate Europei, a spus…Citeste mai departe »

Publicat la data de 2.5.2014

Romania imported an amount of electricity of almost 796 GWh in the first month of this year, by more than 36% above what…Citeste mai departe »

Publicat la data de 16.3.2020

România a importat o cantitate de energie electrică de aproape 796 GWh, în prima lună a acestui an, cu peste 36% mai mult…Citeste mai departe »

Publicat la data de 13.3.2020