Piața turismului în spațiul cosmic poate ajunge la 3 mld. dolari în 2030 – XTB România

de Adrian N Ionescu , 13.7.2021

Pe termen lung piața turismului în spațiul cosmic poate ajunge la o valoare de 3 miliarde de dolari, probabil în 2030. Timpul zborurilor spațiale profitabile pentru companiile care le propun va veni, dar nu mai devreme de 7 ani, potrivit unei analize a XTB România, care citează și date UBS.

Duminică, miliardarul Sir Richard Branson a dechis calea tursimului spațial, zburând cu o navă a companiei sale Virgin Galactic. Vor urma alți doi multilimiadari, Jeff Bezos, patronul Amazon, pe 20 iulie cu „Blue Origin”) și Elon Musk, patronul Tesla cu Space X.

Pariul pe investiția în companiile ale celor trei pionieri ai acestei afaceri este însă mai complicat.

„Timpul zborurilor spațiale profitabile va veni. Este probabil ca, până atunci, investitorii cu orizont mai scurt de 7-10 ani, să aibă parte de numeroase episoade corective”, spune Claudiu Cazacu, consulting strategist la XTB România.

Monetizarea visului cosmic

Analistul XTB se bizuie mai ales pe evoluția acțiunilor Virgin Galactic holding Inc, singura din branșă care este cotată la bursă (sub simbolul SPCE la New York Stock Exchange) și pentru care, astfel, poate fi măsurat interesul investitorilor.

„Primul zbor cu „turiști spațiali” înseamnă o reușită de imagine care se poate transforma în venituri financiare reale, mai devreme decât ar fi fost de așteptat. Într-un parcurs optimist, anii următori ar putea aduce o înflorire a domeniului”, crede Claudiu Cazacu (foto).

Ar fi posibil ca, la niveluri rezonabile de profitabilitate, sute de milioane de dolari să poată fi împărțite la cel puțin trei companii. Multiplii actuali pentru o singură companie țin, totuși, de ”stratosferă”, cu toate perspectivele foarte favorabile pentru sector în general.

Virgin Galactic ar putea ajunge de la venituri zero și cheltuieli de aproape 300 milioane de dolari în ultimele 12 luni, la venituri de 25-30 de milioane de dolari în 2023, potrivit estimărilor expertului citat.

„Media veniturilor estimate, potrivit analiștilor citați de Barrons, se situează la 555 milioane de dolari în 2025. Cu toate acestea, o profitabilitate care să justifice nivelul de capitalizare actual, de 11,8 miliarde de dolari (la închiderea de vineri a bursei, de 49,20 dolari/acțiune) este încă foarte departe”, spune analiza XTB România.

Virgin Galactic speră să scadă prețul biletelor de 6 ori

Până în 2022 mai sunt programate cel puțin două zboruri test ale Virgin Galactic. Aproximativ 600 de doritori ar fi rezervat deja loc pentru o excursie de mai puțin de o oră la altitudine de peste 53 de mile (86 de km) la prețul de 250 mii de dolari.

În cele din urmă, compania speră să poată duce prețul la 40 de mii de dolari, și să poată efectua 400 de zboruri anual, prin lărgirea flotei și economii de scală.

Din piața celor 3 miliarde de dolari de peste 9 ani, „ar fi posibil ca, la niveluri rezonabile de profitabilitate, sute de milioane de dolari să poată fi împărțite la cel puțin trei companii”, spune Claudiu Cazacu.

Analistul XTB România nu uită să amintească faptul că multiplii de evaluare actuali ar putea fi exagerați, din moment ce sunt aiunei singure companii și „țin, totuși, de ”stratosferă”, cu toate perspectivele foarte favorabile pentru sector în general”.