Parlamentul European a votat interzicerea vânzării de mașini noi cu motoare termice, începând cu 2035

Europarlamentarii au adoptat, marți, interdicția vânzării autovehiculelor noi cu motoare termice, începând cu 2035. Proiectul a fost votat în pofida opoziției industriei auto și a unor critici puternice venite chiar și din interiorul legislativului UE.

În urma acestui vot final în plen, textul urmează să fie aprobat oficial şi de Consiliu și, ulterior, să fie publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la scurt timp după aceasta.

Noua legislaţie stabileşte calea de urmat pentru a reduce la zero emisiile de dioxid de carbon pentru autoturismele şi vehiculele utilitare uşoare noi până în 2035. Este vorba de un obiectiv aplicabil întregului parc de vehicule de la nivelul Uniunii de a reduce emisiile de CO2 produse de autoturismele şi camionetele noi cu 100% comparativ cu 2021. Obiectivele intermediare de reducere a emisiilor pentru 2030 au fost fixate la 55% pentru autoturisme şi 50% pentru camionete.

„Regulamentul încurajează producţia de vehicule cu emisii scăzute sau zero. El cuprinde o revizuire ambiţioasă a obiectivelor pentru 2030 şi un obiectiv de emisii zero pentru 2035, care este esenţial pentru a putea realiza neutralitatea climatică până în 2050. Obiectivele oferă claritate industriei auto şi stimulează inovaţia şi investiţiile în cazul producătorilor de maşini. Consumatorii vor putea cumpăra şi conduce mai ieftin maşinile cu emisii zero, iar o piaţă la mâna a doua va apărea mai rapid. Astfel, condusul sustenabil va deveni accesibil tuturor”, a declarat raportorul Jan Huitema (Renew).

Derogare pentru micii producători auto

Regulamentul prevede însă că producătorii responsabili pentru o producţie mică (între 1.000 şi 10.000 de autoturisme noi sau între 1.000 şi 22.000 de camionete noi, într-un an calendaristic) pot obţine o derogare până la sfârşitul anului 2035, iar producătorii care înregistrează sub 1.000 de vehicule noi pe an vor continua să beneficieze de derogarea existentă.

Mecanismul existent de stimulare pentru vehiculele cu emisii zero şi cu emisii scăzute, care recompensează producătorii care vând mai multe asemenea vehicule (cu emisii de la zero la 50g CO2/km, cum ar fi vehiculele electrice şi vehiculele hibride performante) aplicând obiective mai scăzute de reducere a emisiilor de CO2, va fi adaptat la tendinţele preconizate de vânzare a vehiculelor.

Între 2025 şi 2029, valoarea de referinţă pentru mecanismul existent de stimulare pentru vehiculele cu emisii zero și emisii și cu emisii scăzute va fi de 25% pentru vânzarea de autoturisme noi şi de 17% pentru camionetele noi, urmând să fie eliminată din 2030.

Din doi în doi ani, începând cu sfârşitul anului 2025, Comisia va publica un raport pentru a evalua progresele înregistrate în domeniul mobilităţii rutiere cu emisii zero.

Autovehiculele electrice vor reprezenta 50% din vânzările noi la nivel global, în 2035 – Goldman Sachs Research

Vehiculele electrice vor reprezenta jumătate din vânzările de mașini noi la nivel mondial până în 2035, pe măsură ce se accelerează procesul de reducere netă la zero a emisiilor de carbon, potrivit unui raport al Goldman Sachs Research. Astfel, vânzările de vehicule electrice vor urca la aproximativ 73 de milioane de unități în 2040 (61% din total), față de două milioane milioane în 2020 (2% din total), potrivit analizei.

„Ne așteptăm ca industria auto să treacă printr-o transformare majoră între 2020 și 2030, determinată de adoptarea tot mai frecventă a electrificării vehiculelor și a conducerii autonome (…) Nu va exista nicio încetinire a expansiunii industriei vehiculelor electrice pe măsură ce normele de mediu se înăspresc și tehnologiile de electrificare devin mai sophisticate”, scrie autorul raportului, Kota Yuzawa, de la Goldman Sachs.

Strategii Goldman Sachs estimează că vânzările de vehicule electrice vor crește cu 32% anual în acest deceniu. Profiturile operaționale ale industriei auto globale vor urca la 418 miliarde de dolari în 2030, de la 315 miliarde de dolari în 2020, în timp ce profiturile rezultate din vânzarea de vehicule electrice vor crește la 110 miliarde de dolari, de la 1 miliard de dolari în 2020.

Guvernele din întreaga lume se orientează către proiecte de electrificare și de energie curată pentru a reduce emisiile. SUA, cea mai mare economie mondială, Canada, Marea Britanie și UE cu 27 de state membre intenționează să devină neutre din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon până în 2050, în timp ce China, a doua mare economie mondială, își propune să atingă acest obiectiv până în 2060. Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită, cele mai mari două economii din lumea arabă, își propun să ajungă la un nivel net zero până în 2050 și, respectiv, 2060.

Provocarea pe termen scurt: dependența brutală de China

Sectorul EV va trebui să facă față, însă, unor provocări pe termen scurt, inclusiv îngustarea marjelor de profit. La aceasta se adaugă „greenflation”, inflația ecologică, odată cu creșterea cererii pentru baterii, care duce la o scumpire a materiilor prime folosite în producerea lor. Costul bateriilor se va majora cu 6% în 2023, față de anul precedent, estimează analiza Goldman Sachs.

„Costurile inițiale pentru un vehicul electric sunt mai mari decât în cazul unui vehicul cu motor cu combustie internă, astfel încât reducerea scăderea costurilor prin inovare tehnologică (în domenii precum bateriile și semiconductorii) este o premisă majoră pentru adoptarea pe scară largă a vehiculelor electrice”, mai precizează raportul.

Primii cinci producători de baterii dețineau în 2020 peste 80% din cota de piață globală în 2020, în timp ce primii cinci producători din industria totalizează o pondere de 40%. Puterea de a stabili prețurile s-a mutat către producătorii de baterii, oferindu-le un avantaj în obținerea de câștiguri mai mari. În încercarea de a reechilibra relația, asamblatorii de vehicule se grăbesc să dezvolte linii de producție integrate pe verticală.

