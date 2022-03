Pachetul de măsuri sociale pentru persoanele cu venituri reduse va fi definitivat în următoarea ședință, de luni, a coaliției de guvernare. Anunțul a fost făcut miercuri de președintele PSD, Marcel Ciolacu (foto), care a dat asigurări că voucherele de 50 de euro vor fi, categoric, incluse.

„Sunt discuții în coaliție și este normal ca într-o coaliție fiecare să vină cu anumite propuneri. Până în acest moment, numai PSD a venit cu un pachet complet atât pe zona de persoane vulnerabile, cât și pe zona economică. Este normal să discutăm întâi cu premierul, pentru că și el are anumite propuneri venite de la miniștri, apoi decise în coaliție. Am stabilit astăzi cu domnul prim-ministru și cu Kelemen Hunor și o să stabilim și cu Florin Cîțu, când se va întoarce, ca luni să avem această coaliție și să definitivăm pachetul de măsuri”, a spus Ciolacu la sediul central al PSD.

El a adăugat că după ce se stabilesc măsurile în coaliție, miniștrii vor elabora ordonanțele de urgență pentru ședințele de Guvern.

Pledoaria lui Marcel Ciolacu

„Despre aceste măsuri, este categoric că se va veni cu vouchere. Mai mult, noi am avut discuții și la nivelul Comisiei Europene. (…) Am făcut și calculul de impact, aici e o diferență între propunerile festiviste, pe Facebook, și propunerile totuși argumentate și discutate și cu Comisia și cu Ministerul Finanțelor să vedem impactul. Și ne-am încadra cu aceste vouchere de 50 de euro la 2 luni pentru persoanele cu pensii sub 1.500 de lei și pentru voucherele la copii, pentru rechizite și îmbrăcăminte, în funcție de veniturile părinților, le acoperim chiar cu fonduri europene, având voie până la aproape 700 de milioane de euro să venim cu acest pachet social, susținut și de către Comisia Europeană”, a afirmat liderul PSD.

Liderul PSD a precizat că aceste măsuri pot fi finanțate din fonduri europene, inclusiv din exercițiul financiar 2016-2020, dar și că 3,5 milioane de persoane ar urma să beneficieze de ele.



„Fără să deranjez pe nimeni din PNL sau membru al coaliției, totuși una este să venim cu un efort pe bugetul de stat, una să venim cu un mecanism convenit și cu Comisia Europeană, astfel încât să nu pierdem granturi și bani europeni pe exercițiul financiar trecut, unde nu vreau să intru în detaliu cine este de vină că avem acea absorbție mai mică decât media europeană, ne uităm numai cine a fost la guvernare”, a mai afirmat el.

Marcel Ciolacu a mai spus că se va decide cu premierul dacă persoanelor vulnerabile li se vor acorda vouchere pentru achiziția de alimente sau tichete de masă.