O soluție pentru tsunamiul de la pensii: De ce 1.435 lei tot anul viitor în loc de 1.775 lei de la 1 septembrie 2020 și variantele de indexare

de Marin Pana , 19.11.2019

După ce legea care prevede majorarea punctului de pensie până la 1.775 lei a trecut prin Parlament, cu sprijinul parlamentarilor de toate culorile, tras de mânecă de instituțiile internaționale că se dublează deficitul public, Guvernul a început să se caute prin buzunare și să testeze mediatic soluții de tip „ca și cum”.

Soluția „ca și cum” reală și strict corectă din punct de vedere matematic este aceea de a acorda banii prevăzuți pentru pensii în bugetul pe 2020 la modul constant, pe toate lunile anului viitor, adică de a acorda exact aceeași sumă de bani dar nu 8 luni la valoarea de 1.265 lei punctul de pensie și 4 luni la valoarea de 1.775 lei, ci 1.435 lei din ianuarie și până în decembrie.

Această variantă nu schimbă cu nimic efortul bugetar ( cel mult dispunerea lui în timp, cu evitarea unor știri potențial alarmiste privind execuția bugetară, exact înainte de alegerile din toamna viitoare), dar măcar ar pregăti terenul pentru o limitare a pagubelor în 2021, cu posibila revenire la rațiune, adică la indexarea cu inflația plus jumătate din creșterea reală a salariului ( din care, prin taxare, ar trebui să se dea pensiile).

Hai să vedem ce s-ar întâmpla în trei și nu în cele două variante prefigurate până acum, din 2021 încolo, când nu va mai avea nicio importanță pentru ce dată calendaristică a fost gândită „strategia” de indexare ( sau nu, o să vedeți de ce ) a pensiilor. Ca să facem o trecere în ceva cât de cât constant, am preferat să utilizăm valoarea în euro, fiind greu de crezut ( dar să dea Domnul !) că leul va reuși să țină pasul cu moneda unică europeană.

Datele ne rezervă o surpriză monumentală. În timp ce la televizor se ceartă tot felul de invitați cât de mai mult și cât de mai repede să se majoreze pensiile, matematica elementară ne dezvăluie faptul că ȘI DACĂ NU SE ACORDĂ ÎN 2020 NICIO indexare (varianta A), CREȘTEREA PENSIILOR VA FI MAI MARE decât în 2017, 2018 și 2019.

Condiția, cursul de schimb să stea la 4,76 lei/euro. Mai mult, până la 4,85 lei/euro, INDEXAREA DEJA DATĂ LA 1 SEPTEMBRIE 2019 pentru 2020, va însemna tot o creștere de 8%, la fel ca în 2017, 2018 sau 2019. Cine nu crede, să pună mâna pe calculator și să verifice.

Mai întâi, cea „timidă”, pusă în tabel cu litera B, care pentru bugetul de 2020 este „aceeași Mărie cu altă pălărie” ca și varianta C, a aplicării rigide a literii de lege deja votată întocmai și la timp. Observăm rapid că varianta B ar duce punctul de pensie la peste 300 de euro, de la circa 200 de euro în 2016 și 2017, cu o majorare medie 2020 la media 2019 de „doar” 24%.

Adică echivalentă cu a da, într-un singur an, tot ce s-a dat cumulat în cei trei ani precedenți. O fi posibil, mai ales pe un trend de scădere a creșterii economice ? Păi, dacă e posibil, de ce nu s-a dat deja pe trendul de creștere a economiei din anii trecuți, și încă la o bază de raportare mai scăzută ?

Cât privește varianta C, care nu schimbă suma totală necesară pentru plata pensiilor în 2020 dar trimite „la cer” efortul bugetar pentru 2021, ar fi echivalentă cu o majorare „instant” de 54% în raport cu pensia cu care, mai bine sau mai rău, s-a trăit pe medie în 2019. Pentru a mai putea accesa în 2020 pensia majorată masiv și brusc în prag de toamnă.

Ce va fi vom vedea, alegerea o vor face factorii de decizie dar asta nu schimbă adevărul dur al cifrelor. „Bucuroși le-om duce toate”, economia se va adapta cumva, salariații se vor descurca și ei.

Dar, parcă am putea veni și cu varianta D: aceea de a vedea câți bani am putea colecta din contribuțiile de asigurări sociale, de a stabili o valoare pentru punctul de pensie cât iese ea din calcul ( rezultată din împărțirea banilor disponibili la suma punctajelor fiecăruia ) și de a mai acorda subvenții de la bugetul de stat sub formă de ajutor social, NUMAI ȘI NUMAI persoanelor ieșite la pensie care au venituri mici (putem stabili ce înseamnă mici prin raportare la salariul minim).