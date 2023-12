China / Restructurare în armată – nou ministru al apărării; 9 responsabili ai armatei excluşi din parlament

Nouă responsabili militari, printre care patru generali din unitatea însărcinată cu rachetele strategice, au fost excluşi din Congresul Naţional al Poporului, parlamentul chinez. Restructurarea are loc odată cu numirea, vineri, a noului ministru al Apărării. Postul era vacant din luna august, cand ministrul în functie a disparut din viaţa publică.

Decizia a fost anunţată vineri seara de agenţia oficială de presă Xinhua, după o sesiune a Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez la putere, fără a fi explicată până în prezent.

Eşaloanele înalte ale armatei chineze par a fi în plină restructurare de la dispariţia din spaţiul public la sfârşitul lunii august a lui Li Shangfu, numit ministru al apărării în martie, apoi demis oficial în octombrie.

Postul de ministru al Apărării, neocupat din luna august

În cele din urmă, Dong Jun a fost numit vineri nou ministru al apărării, punând capăt lunilor de post vacant în această poziţie strategică.

Încă din iulie, autorităţile au anunţat că vor numi o nouă conducere la unitatea însărcinată cu rachetele strategice, în special nucleare. Media au informat la acea dată despre o anchetă de corupţie implicându-l pe fostul său şef al unităţii.

Cei nouă responsabili excluşi vineri din Congresul Naţional al Poporului, parlamentul chinez, au fost membri nealeşi ai acestuia.

Demiterea lor „sugerează că (persoanele demise) fac obiectul unei anchete şi confirmă anumite zvonuri care circulă pe această temă”, estimează firma de consultanţă SinoInsider, cu sediul în Statele Unite şi specializată în politică chineză.

Pentru analistul Lyle Morris, de la think tank-ul american Asia Society, a existat o „legătură între aceşti ofiţeri şi Li Shangfu”.

Noul titular al portofoliului, Dong Jun, a fost până în prezent comandantul marinei, funcţie pe care a deţinut-o din august 2021.

Fostul ministru, anchetat pentru fapte de corupţie

Financial Times a relatat in iulie, citând oficiali americani, că guvernul SUA crede că ministrul Li Shangfu a fost pus sub investigaţie. The Wall Street Journal a citat o persoană apropiată procesului de luare a deciziilor de la Beijing care a declarat că Li a fost luat săptămâna trecută pentru interogatoriu.

Li a fost văzut ultima dată la Beijing pe 29 august, ţinând un discurs-cheie la un forum de securitate cu naţiunile africane. La începutul acestei luni, el a vizitat, de asemenea, Rusia şi Belarus.

Ancheta asupra ministrului a început la scurt timp după întoarcerea sa din acea deplasare, potrivit unei persoane aflate în contact direct cu armata şi a doi oficiali străini din domeniul securităţii, informaţi despre acest caz.

La 3 septembrie, ministerul său a anulat o vizită a lui Li în Vietnam pentru o reuniune anuală de apărare între cele două ţări, programată pentru 7-8 septembrie, potrivit unui oficial vietnamez.

Beijingul le-a spus oficialilor din Hanoi că Li avea o „problemă de sănătate” atunci când a amânat evenimentul, au declarat doi oficiali vietnamezi. Faptul că Li nu a participat la această reuniune şi nici la discuţiile cu un înalt oficial militar din Singapore, în China, în aceeaşi săptămână, au ridicat întrebări în rândul diplomaţilor regionali şi al utilizatorilor de reţele sociale cu privire la locul unde se află ministrul apărării.

Ancheta asupra lui Li vine după înlocuirea inexplicabilă, în iulie, a proaspătului ministru de externe Qin Gang, care a intervenit, la fel, după o absenţă publică prelungită. Oficialii chinezi au declarat iniţial că absenţa lui Qin s-a datorat, de asemenea, unor motive de sănătate.

