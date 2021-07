Un nou maxim istoric la Bursă, pe un volum de tranzacții sub media anului

de Adrian N Ionescu , 14.7.2021

Indicele de referință al Bursei de Valori Bucureşti, BET – al celor mai căutate acțiuni, a depășit marţi pragul psihologic de 12.000 de puncte, pentru prima dată în istoria sa, până la mai mult de 12.006. Bursa de Valori București (BVB) a fost atrasă în frenezia marilor burse ale lumii, care supralicitează revenirea economiilor din șocul pandemiei COVID-19.

Indicii bursieri urmăresc media ponderată a variațiilor acțiunilor din portofoliul lor. În coșul BET intră acțiunile a 17 companii: băncile, companiile energetice și reprezentantele sectoarelor de telecomunicații, servicii medicale și alimentare.

„De la începutul anului, BET este pe plus cu peste 22%, iar pentru ultimele 12 luni, câştigul este de aproape 42%. Dacă ne uităm la BET-TR (varianta „total return” a BET, care include și dividendele distribuite de companiile din coșul acstuia), atunci creşterea din acest an este de aproape 27%, iar pentru ultimele 12 luni, de aproape 50%”, spune pagina Facebook a Bursei.

Revirimentul Bursei este însă în altă parte: anul 2021 se remarcă prin avalanșa de noi listări, cele mai numeroase de companii mici , antreprenoriale. S-au înregistrat și listările a 3 mari companii.

Record spectaculos, nesusținut de volume mari de tranzații

Pe de altă parte, lichiditatea de marți a tranzacțiilor de la București, de numai 36,73 milioane lei (7,45 milioane euro) este sub media zilnică a acestui an, de 40,79 milioane de lei (8,32 mil. euro) și mult sub cea a anului trecut, de 49,1 milioane de lei (10,14 milioane de lei).

Tranzacțiile de la BVB au depășit numai de 6 ori în ultimii 17 ani (în care se poate vorbi de o activitate sensibilă la bursă românească) pragul de 10 milioane de euro, la care folclorul brokerilor români spune că „merită să ieși în piață”.

Lichiditatea scăzută dovedește nesiguranța față de presiunile speculative care au dus iindicele BET la un nou maxim istoric, încă insufient întemeiat de performanțele economiei, ale cărei creșteri aparent specataculoase se compară cu prăbușirea de anul trecut.

De altfel, 2 din cele mai tranzacționate 5 acțiuni au înregistrat scăderi contradictorii.

De pildă, deși acțiunile Băncii Transilvania (TLV) au crescut cu 1,64%, 2,7950 lei/titlu, acțiunile BRD Groupe Société Générale (BRD), au pierdut 0,79%, până la 17,68 lei/acțiune.

Dintre acțiunile energetice, doar cele ale operatorului de sistem Transelectrica (TEL) au crescut, cu 1,99% până la 25,6 lei / titlu, iar cele ale Nuclearelectrica (SNN), abia au ajuns la +0,19%, până la 27,5 lei / acțiune.