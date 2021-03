”Nomazii digitali” și viza lor de România: proiect de Lege pentru criza forței de muncă în IT

de Razvan Diaconu , 11.3.2021

Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Ciprian Teleman, a anunțat joi că în Parlament se pregătește un proiect de lege ”digital nomad visas”, care să ajute la rezolvarea problemelor generate de lipsa resurselor umane.

”Criza resurselor umane se face simțită și în mediul privat, și în administrație. Ne gândeam că ne-ar prinde bine ca ieșirea din pandemie să ne găsească echipați cu astfel de viză fiindcă România apare în anumite clasamente ca fiind a treia destinație favorite pentru nomazii digitali. Asta ar însemna o viză pentru 1 an de zile atâta vreme cât există un contract cu un angajator de aici, pentru un venit minim pe care îl vom stabili prin acest proiect de lege. Am găsit înțelegere și deschidere atât la ministrul de Interne, la ministrul Muncii și la ministrul de Externe. E un proiect care va căpăta contur foarte repede”, a afirmat Ciprian Teleman cu ocazia conferinței „Strategia economiei românești în deceniul care va schimba lumea: Planul de reziliență” organizată de CursDeGuvernare.ro.

Estonia a extins anul trecut sistemul

Estonia a anunțat că acceptă cereri pentru vize digitale pentru așa-numiții nomazi digitali, începând cu 1 august, și speră să atragă anual, potrivit estimărilor făcute înainte de pandemie, peste 2.000 de persoane.

Ţara doreşte să atragă în acest fel rezidenţii non-europeni care lucrează de la distanţă pentru companii străine, scrie Euronews.

Insulele Barbados, Portugalia şi Republica Cehă au lansat oferte similare, dar ele se adresează în principal liber-profesioniştilor.

Estonia este una dintre primele ţări din lume care extinde oferta şi pentru angajaţii companiilor străine.

“Conform legii actuale, nomadul digital este o persoană care lucrează de la distanţă”, clarifică Ruth Annus, director la Ministerul de interne.

Viza acordată nomazilor digitali le permite să rămână în ţară timp de 12 luni și le dă dreptul de a călători 90 de zile în Europa.

Condițiile impuse de guvernul estonian aplicanților:

să demonstreze că pot lucra de oriunde folosind tehnologia

că au contract cu o companie din afara Estoniei, că își desfășoară afacerea printr-o companie înregistrată în străinătate sau că este freelancer pentru clienți din afara acestei țări

venituri de minim 3.504 euro brut lunat, în ultima jumătate de an

Programul inițial e-Residence a atras 70.000 de persoane, din peste 170 de țări, şi a adus statului venituri de 41 de milioane de euro, din 2014 până în prezent, conform site-ului guvernului estonian de prezentare a ofertei. Ei au deschis în Estonia peste 12.000 de companii.

România se află pe locul al treilea în ierarhia mondială a celor mai atractive țări pentru munca de la distanță, dar nu neapărat de acasă, din țara de origine, ci de oriunde, potrivit The Digital Nomad Index.

„România este unda dintre piețele de tehnologie cu cea mai mare viteză de creștere din Europa Cengtrală și de Est. (…) Dacă sunteți în căutarea celui mai ieftin și de încredere acces la internet, România ar putea fu locul perfect pentru voi”, spune o prezentare a Circleloop.

Și România se numără și printre țările care permit sejurul profesiomniștilor veniți în „vacanță de lucru”.

Pe de altă parte, România trebuie să-și dimensioneze facilitățile fiscale cu care își păstrează proprii nomazi digitali. Acum România are o cotă de impozitare a veniturilor din activități independente de 10%, spre deosebire de alte țări unde aceasta este dublă.

Conferința a fost transmisă live și poate fi urmărită AICI-LINK